Vernice arancione sulle pietre di Stonehenge. Blitz degli attivisti di Just Stop Oil nel sito, patrimonio dell'Unesco, in Inghilterra. Due persone sono entrate in azione prima del solstizio di estate, come rende noto l'organizzazione, per chiedere al governo britannico di siglare impegni vincolanti per eliminare i carburanti fossili entro il 2023.

BREAKING: Just Stop Oil Spray Stonehenge Orange



2 people took action the day before Summer Solstice, demanding the incoming government sign up to a legally binding treaty to phase out fossil fuels by 2030.



