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Il 'sosia' di Trump è un bufalo. E verrà ucciso presto - Video

Un esemplare albino diventa una star in Bangladesh. Ma il suo destino è segnato

Donald Trump e Donald Trump - (Foto X - Afp)
Donald Trump e Donald Trump - (Foto X - Afp)
21 maggio 2026 | 18.29
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Il sosia di Donald Trump esiste ed è un bufalo albino. Così, almeno, pensano tutte le persone che ogni giorno, in Bangladesh, fanno la fila per fotografare il bovino a cui è stato dato il nome (e il cognome) del presidente degli Stati Uniti. Il bufalo in questione, diventato una star sui social, è un raro esemplare albino. Pesa circa 700 chili e ha una 'chioma' che, pettinata accuratamente dal suo proprietario Zia Uddin Mridha, ricorda il ciuffo biondo di Trump.

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"Mio fratello minore ha scelto questo nome per il pelo straordinario del bufalo", ha detto Mridha all'agenzia AFP nella sua fattoria a Narayanganj, nell'area della capitale Dacca. Il contadino accoglie ogni giorno visitatori curiosi, che scattano foto senza soluzione di continuità. "L'unico lusso che il bufalo si concede è quello di lavarsi quattro volte al giorno", ha spiegato Mridha.

Il destino dell'animale, nonostante la celebrità, è segnato. Il bufalo Donald Trump verrà ucciso. Il Bangladesh, nazione a maggioranza musulmana, si sta preparando per l'Eid al-Adha, la "festa del sacrificio" islamica, che cadrà alla fine di maggio. Si prevede che oltre 12 milioni di capi di bestiame, tra cui capre, pecore, mucche e - appunto- bufali saranno sacrificati. "Mi mancherà Donald Trump, ma questo è il vero spirito dell'Eid al-Adha: fare un sacrificio".

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bufalo albino Eid al Adha sacrificio islamico
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