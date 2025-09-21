circle x black
Ucraina, Trump: "Deluso da Putin, Europa smetta di comprare petrolio da Russia"

Le parole del presidente Usa nel discorso a Mount Vernon: "Buon rapporto con il presidente russo, pensavo fosse più facile. TikTok? Annuncio la prossima settimana"

Donald Trump - Afp
21 settembre 2025 | 09.10
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

"Sono deluso da Putin". Lo ha ripetuto Donald Trump durante un discorso nelle scorse ore a Mount Vernon. Nell'intervento trasmesso da Fox News, il presidente degli Stati Uniti ha affermato che riteneva fosse facile porre fine al conflitto in Ucraina innescato dall'invasione russa avviata il 24 febbraio del 2022 perché "ho un buon rapporto con Putin". "Sono deluso da lui - ha ribadito -. Pensavo sarebbe stata la cosa più facile, ma in un modo o nell'altro ce la faremo".

"Gli europei stanno comprando petrolio dalla Russia, cosa che non dovrebbe accadere, giusto?", ha poi domandato, rivolgendosi esplicitamente a Matt Whitaker, ambasciatore Usa alla Nato. "Devono smettere di comprare il petrolio dalla Russia, Matt", ha affermato.

"TikTok? Annuncio la prossima settimana"

Sul fronte TikTok, quindi, "la prossima settimana annunceremo chi sarà il settimo", ha detto ancora il tycoon dopo che la Casa Bianca ha annunciato che dovrebbe essere firmato "nei prossimi giorni" un accordo sul futuro della piattaforma cinese negli Stati Uniti, dove gli utenti sono circa 170 milioni.

Dopo il colloquio telefonico tra Trump e il leader cinese Xi Jinping, a Fox News nelle scorse ore la portavoce della Casa Bianca, Karoline Leavitt, ha assicurato che i dettagli "sono già stati concordati". "Ora - ha affermato - dobbiamo solo firmare questo accordo e prevedo accadrà nei prossimi giorni".

Secondo Leavitt, in base all'intesa "ci saranno sette membri nel board che controllerà l'app negli Usa e sei saranno americani". "I dati e la privacy verranno gestiti da una delle più grandi aziende americane, Oracle, e anche l'algoritmo sarà sotto controllo Usa".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
guerra ucraina russia russia guerra ucraina guerra trump putin vladimir putin ucraina news trump tiktok cina usa tiktok
