"Gesù, fammi parlare bene", la preghiera della portavoce di Trump per la conferenza - Video

"Signore Gesù, per favore donaci la forza, la conoscenza, l'abilità di articolare le parole". E' un passaggio della preghiera che Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, pronuncia prima del consueto briefing con la stampa. La 'voce' di Donald Trump si ferma a pregare qualche secondo prima di raggiungere la James S. Brady Press Briefing Room, dove la attendono decine di giornalisti. La preghiera si conclude e Leavitt entra nella sala gremita.

