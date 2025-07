Lorenzo Bonicelli tiene in ansia l'Italia. Nella serata di ieri, giovedì 24 luglio, il ginnasta azzurro è caduto durante la prova con gli anelli delle Universiadi che si stanno tenendo a Essen, in Germania, atterrando sul collo e restando immobile sulla pedana. L'incidente è sembrato subito grave, tanto che l'intervento dei medici della Federazione e degli organizzatori è stato immediato.

Il ginnasta, 23 anni e nato ad Abbadia Lariana, in provincia di Lecco, è stato trasportato in barella nell'ospedale universitario limitrofo e in serata è stato operato alle vertebre cervicali. L'ex direttore della Federazione internazionale (FIG), Steve Butcher, attraverso il suo profilo Facebook ha aggiornato sulle condizioni del giovane, pur senza alcun bollettino da parte dei medici: "Lorenzo è in coma farmacologico dopo l’intervento chirurgico. Ci vorranno almeno dieci giorni per conoscere le sue condizioni. Tutta la famiglia della ginnastica prega e fa il tifo per il pieno recupero!".

L'intervento sarebbe perfettamente riuscito e la Federazione italiana è in costante contatto con l'ospedale, che nelle prossime ore dovrebbe fornire aggiornamenti sulle condizioni di Bonicelli.