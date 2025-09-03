circle x black
Cerca nel sito
 

Trump: "Putin prenderà decisione, se non siamo contenti vedrete cose..." - Video

"Non ho fatto niente? Le sanzioni secondarie all'India sono costate centinaia di miliardi alla Russia"

03 settembre 2025 | 20.16
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Il presidente Putin sa qual è la mia posizione. Prenderà una decisione e se non saremo contenti vedrete succedere cose...". Donald Trump non invia "nessun messaggio" a Vladimir Putin ma prospetta novità in base alla posizione che il presidente della Russia assumerà in relazione alla guerra in Ucraina. A chi dice che gli Usa, con Trump presidente, non hanno preso alcun provvedimento, il numero 1 della Casa Bianca replica stizzito: "Le sanzioni secondarie all'India sono costate centinaia di miliardi alla Russia. E non ho ancora attuato la fase 2 e la fase 3...".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
donald trump trump putin guerra ucraina russia
Vedi anche
Caso Grillo jr, slitta la sentenza: la videonews della nostra inviata
News to go
Regionali, chi deve votare e quando
Mostra Venezia, 'A House of Dynamite' e 'Marc by Sofia': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Trasporti, 4-5 settembre primo sciopero del mese
Ucraina, Putin ringrazia Kim per aiuto in guerra - Video
News to go
Scuola, si ricomincia: le date
Venezia 82, 'The Smashing Machine' e 'Portobello': il commento delle nostre inviate - Video
News to go
Maltempo su Genova e provincia. Vento fino a 60 km/h a Trieste
Mostra Venezia, 8 minuti di applausi per Kim Novak Leone d’oro alla carriera
News to go
Lavoro, introvabili operai specializzati
News to go
Al via da oggi lezioni 'semestre aperto' Medicina
Mostra Venezia, 'Sotto le nuvole' e 'Frankenstein': il commento delle nostre inviate - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza