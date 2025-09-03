"Il presidente Putin sa qual è la mia posizione. Prenderà una decisione e se non saremo contenti vedrete succedere cose...". Donald Trump non invia "nessun messaggio" a Vladimir Putin ma prospetta novità in base alla posizione che il presidente della Russia assumerà in relazione alla guerra in Ucraina. A chi dice che gli Usa, con Trump presidente, non hanno preso alcun provvedimento, il numero 1 della Casa Bianca replica stizzito: "Le sanzioni secondarie all'India sono costate centinaia di miliardi alla Russia. E non ho ancora attuato la fase 2 e la fase 3...".