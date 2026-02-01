Nessuna tregua nella guerra tra Russia e Ucraina. Due persone sono morte nella notte in un attacco russo nella regione ucraina centrale di Dnipropetrovsk. A renderlo noto, le autorità locali.

Un uomo e una donna nella città di Dnipro "sono morti a causa di un attacco nemico con droni", ha dichiarato in un messaggio su Telegram Oleksandr Ganzha, capo dell’amministrazione militare regionale, precisando che il velivolo senza pilota ha provocato un incendio, distrutto una casa e danneggiato altre due abitazioni e un’auto.

Negoziati con Mosca la prossima settimana, Kiev si prepara

Mentre la guerra va avanti, Kiev si sta comunque preparando per incontri diplomatici "la prossima settimana" nell'ambito dei negoziati con Mosca, ha detto ieri il presidente Volodymyr Zelensky, sembrando escludere l'annunciato incontro ad Abu Dhabi tra le delegazioni ucraina e russa.

"Siamo in costante contatto con la parte americana e attendiamo che ci fornisca dettagli sui prossimi incontri. L'Ucraina è pronta a lavorare in tutti i formati di lavoro. È importante che questi incontri abbiano luogo e che portino a risultati concreti. Contiamo sugli incontri della prossima settimana e ci stiamo preparando", ha dichiarato Zelensky.