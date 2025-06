Colloqui Ucraina-Russia oggi, lunedì 2 giugno, a Istanbul. L’incontro al Ciragan Palace e vedrà le due delegazioni, quella di Kiev e di Mosca, cercare di trovare un accordo per la fine della guerra. "La delegazione ucraina è arrivata a Istanbul", ha confermato a Ukrinform il portavoce del ministero degli Esteri ucraino, Heorhii Tykhyi. "I colloqui sono previsti per questo pomeriggio", ha aggiunto.

Su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha scritto che ''la delegazione sarà guidata da Rustem Umerov'', il ministro della Difesa ucraino. Zelensky ha sottolineato che ''il primo'' obiettivo è arrivare a ''un cessate il fuoco completo e incondizionato''. Quindi, ha scritto, ''secondo: il rilascio dei prigionieri. Terzo: il ritorno dei bambini rapiti''.

Per quanto riguarda la Russia, il ministro degli Esteri, Sergey Lavrov, ha detto che la delegazione guidata dal consigliere presidenziale Vladimir Medinsky è pronta a presentare all'Ucraina un memorandum su tutti i modi per superare le cause profonde della crisi, aggiunge ancora l'agenzia russa. Gli ucraini avevano chiesto di poter visionare prima il ‘memorandum’ che, denuncia Zelensky, “non è mai arrivato”.

Kiev denuncia attacchi russi

La Russia non ferma gli attacchi. Bombardamenti e attacchi aerei russi hanno ucciso cinque persone nei pressi della città di Zaporizhia , nell'Ucraina sudorientale, mentre un attacco con drone nella regione nordorientale di Sumy ha ferito almeno sei persone nelle prime ore di lunedì, tra cui due bambini, hanno affermato funzionari regionali.

Ivan Fedorov, governatore di Zaporizhia, ha dichiarato che ieri sera tre donne sono state uccise dai bombardamenti russi che hanno preso di mira il villaggio di Ternuvate. Un uomo è morto in un distretto vicino durante un attacco russo con una bomba aerea teleguidata, ha aggiunto Fedorov.

Un attacco di un drone russo ha colpito la città di Kharkiv, nell'est dell'Ucraina, dove sei persone sono rimaste ferite, compresi due minori, ha denunciato su Telegram il governatore Oleh Syniehubov, affermando che contro la città sono stati lanciati anche due missili, uno dei quali ha danneggiato una strada mentre l'altro ha colpito un ostello e tre palazzi, senza conseguenze per la popolazione. E' finita nel mirino anche la città di Nikopol, dove - secondo il governatore della regione, Serhiy Lysak - sono rimaste ferite tre persone. Risulta danneggiata una struttura sanitaria.

Intanto la Russia ha affermato di aver abbattuto nella notte 162 droni ucraini. Nella regione di Lipetsk, nell'ovest, sono stati abbattuti 27 droni e, secondo il governatore Igor Artamonov, una persona è rimasta ferita. Altri droni, secondo l'agenzia russa Tass, sono stati abbattuti mentre sorvolavano le regioni di confine di Kursk, Belgorod, Voronezh e Oryol, e quelle più distanti di Ryazan e Tambov.

Telefonata tra Rubio e Lavrov

“Il segretario di Stato Marco Rubio ha parlato sabato con il Ministro degli Esteri russo Lavrov, su richiesta della Russia” riferisce il portavoce del Dipartimento di Stato Usa Tammy Bruce. “Rubio ha ribadito l'appello del Presidente Trump a proseguire i colloqui diretti tra Russia e Ucraina per raggiungere una pace duratura”.