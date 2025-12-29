circle x black
Ucraina-Russia, Zelensky: "Da Usa garanzie per 15 anni, noi chiediamo almeno il doppio"

Il presidente ucraino: "Accordo fine guerra dovrà essere firmato da noi, Russia, Europa e Stati Uniti"

Volodymir Zelensky - (Afp)
29 dicembre 2025 | 11.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 2 minuti

Gli Stati Uniti hanno offerto all'Ucraina garanzie di sicurezza "forti" per un periodo estendibile di 15 anni, ha reso noto Volodymir Zelensky dopo aver incontrato domenica in Florida Donald Trump, precisando che Kiev chiede un impegno più esteso nel tempo.

"Ho detto a Trump che abbiamo già una guerra in corso e che sta andando avanti quasi da 15 anni. Voglio davvero garanzie più estese. Che considereremo la possibilità di 30, 40, 50 anni", ha affermato. "Trump ha detto che ci avrebbe pensato".

Quanto a un accordo per la fine della guerra in Ucraina, "dovrà essere firmato da quattro parti: Ucraina, Europa, Stati Uniti e Russia", ha affermato ancora il presidente ucraino esprimendo l'auspicio di Kiev perché "si possa procedere velocemente" e la sua disponibilità a incontri "in qualsiasi formato".

Una nuova riunione, questa volta a Kiev e con rappresentanti europei e degli Stati Uniti, oltre che Ucraina, è la propost adi Zelensky "per i prossimi giorni". "Vogliamo questa riunione e faremo il possibile perché si svolga, finalmente, in Ucraina", ha affermato il presidente ucraino, precisando che a prendervi parte saranno consiglieri.

Infine: l'Ucraina solleverà la legge marziale solo dopo la fine della guerra con la Russia e dopo aver ottenuto garanzie sicurezza. "Vogliamo tutti che la guerra finisca e sarà solo in quel momento che la legge marziale sarà sollevata. Il sollevamento della legge marziale avverrà tuttavia quando l'Ucraina otterrà garanzie di sicurezza. Senza garanzie di sicurezza, questa guerra non può essere considerata come pienamente terminata", ha dichiarato Zelensky.

Macron: "Riunione dei volenterosi a Parigi a inizio gennaio"

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che gli alleati di Kiev si incontreranno a Parigi il mese prossimo per discutere le garanzie di sicurezza nell'ambito di un accordo di pace tra Ucraina e Russia. "All'inizio di gennaio riuniremo a Parigi i paesi della Coalizione dei volenterosi per definire i contributi concreti di ciascuno", ha dichiarato Macron su X dopo aver parlato con il suo omologo ucraino Zelensky e Trump.

