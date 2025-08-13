circle x black
Ucraina, Trump: "I leader europei vogliono vedere un accordo"

Nel pomeriggio videoconferenza in vista del faccia a faccia che il presidente Usa avrà venerdì in Alaska con Putin

Ucraina, Trump:
13 agosto 2025 | 14.09
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"Tra poco parlerò con i leader europei. Sono persone straordinarie che vogliono vedere un accordo chiuso". E' quanto scrive Donald Trump su Truth Social poco prima della videoconferenza di questo pomeriggio con i leader europei, i vertici di Ue e Nato e Volodymyr Zelensky. Una sorta di pre vertice virtuale in vista del faccia a faccia che il presidente avrà venerdì in Alaska con Vladimir Putin.

Ucraina accordo Trump Zelensky Putin
