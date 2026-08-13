L'agenzia statunitense per l'immigrazione e le dogane (l'Ice) si sta preparando a dotare il proprio personale di dispositivi indossabili in grado di emettere scariche elettriche, nell'ambito di un programma di approvvigionamento del valore di 20 milioni di dollari. L'agenzia federale - come riferisce il Nyt - prevede di distribuire migliaia di questi dispositivi antidolorifici entro marzo, in seguito a una recente comunicazione del Dipartimento per la Sicurezza Interna che delinea l'acquisizione tramite trattativa privata.

Il Dipartimento per la Sicurezza Interna - riferisce il Nyt - ha descritto i guanti come un "dispositivo di de-escalation", ma i critici hanno espresso allarme per la fornitura agli agenti dell'immigrazione di un ulteriore strumento che, a loro dire, potrebbe in realtà intensificare l'uso della forza. I piani hanno suscitato preoccupazione anche tra alcuni ex funzionari dell'Immigration and Customs Enforcement (ICE), che hanno messo in dubbio l'uso dei guanti contro persone accusate di violazione delle leggi sull'immigrazione, che sono per lo più reati civili.