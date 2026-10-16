circle x black
Cerca nel sito
 

'Guerra delle toilette' tra Usa e Cina, il nuovo botta e risposta tra Casa Bianca e Pechino

Nei ricordi di Zacharia nel gigante asiatico "non ci sono bagni veri", il Dragone la invita a "venire a trovarci più spesso"

Katie Zacharia - (Afp)
Katie Zacharia - (Afp)
Segui Adnkronos su Google
16 ottobre 2026 | 16.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Dopo la guerra di dazi e controdazi, tensioni su vari dossier, sorrisi e strette di mano fra Donald Trump e Xi Jinping, tra Cina e Usa scoppia la 'battaglia delle toilette'. Protagoniste Katie Zacharia, nuova portavoce della Casa Bianca, e Mao Ning, portavoce della diplomazia del Dragone. A Zacharia è arrivato un invito a recarsi "più spesso" nella Repubblica Popolare dopo le dichiarazioni sui suoi ricordi sulla situazione delle toilette nella Repubblica Popolare all'epoca in cui viveva nel gigante asiatico.

"La invitiamo a venire più spesso in Cina, quando ne ha occasione", ha detto Mao ai giornalisti. Zacharia, 41enne portavoce della Casa Bianca da pochi giorni e già nel mirino di critiche per altre vicende, ha ricordato ieri in dichiarazioni all'influencer Jack Posobiec, quella che a suo dire era una percezione diffusa nel 2016 sulla rivalità tra Cina e Usa e sulle potenzialità del gigante asiatico.

"Lo ricordo molto bene, ero appena tornata dalla Cina - ha raccontato - Mi chiedevo: 'Come potrebbe essere la Cina il prossimo Paese all'orizzonte? Non hanno neanche dei bagni adeguati' ".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
usa cina guerra tilette
Vedi anche
News to go
Rottamazione quinquies, domande al via da oggi
"Si sente il capro espiatorio di Trump?", il silenzio di Zelensky diventa un siparietto - Video
Tensione al Ghetto di Roma, Brigata ebraica insulta Anpi: "Fate schifo, vergogna" - Video
Milano, Salvini al Pirellone contestato dal Pd: "Pensa ai treni e agli aerei" - Video
Ue, il giorno di Zelensky al Consiglio europeo - Videonews dal nostro inviato
Protesta degli autotrasportatori in Sicilia - Videonews dalla nostra inviata
Sciopero autotrasportatori, le immagini dalla Calabria dei camion fermi in strada
Vasto incendio in un capannone industriale a Napoli, il video della densa coltre di fumo
Nuova Tesla Roadster, ecco il volo della supercar di Musk - Video
Sciopero della scuola, oggi le manifestazioni - Video
Festa del Cinema di Roma, De Rossi assente per impegni di campo: "Spero che l'Ostiamare vi entri nel cuore" - Video
Padova, Salvini: "No a tribunali islamici e moschea abusiva. Sharia incompatibile con Costituzione italiana" - Video


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza