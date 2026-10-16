Dopo la guerra di dazi e controdazi, tensioni su vari dossier, sorrisi e strette di mano fra Donald Trump e Xi Jinping, tra Cina e Usa scoppia la 'battaglia delle toilette'. Protagoniste Katie Zacharia, nuova portavoce della Casa Bianca, e Mao Ning, portavoce della diplomazia del Dragone. A Zacharia è arrivato un invito a recarsi "più spesso" nella Repubblica Popolare dopo le dichiarazioni sui suoi ricordi sulla situazione delle toilette nella Repubblica Popolare all'epoca in cui viveva nel gigante asiatico.

"La invitiamo a venire più spesso in Cina, quando ne ha occasione", ha detto Mao ai giornalisti. Zacharia, 41enne portavoce della Casa Bianca da pochi giorni e già nel mirino di critiche per altre vicende, ha ricordato ieri in dichiarazioni all'influencer Jack Posobiec, quella che a suo dire era una percezione diffusa nel 2016 sulla rivalità tra Cina e Usa e sulle potenzialità del gigante asiatico.

"Lo ricordo molto bene, ero appena tornata dalla Cina - ha raccontato - Mi chiedevo: 'Come potrebbe essere la Cina il prossimo Paese all'orizzonte? Non hanno neanche dei bagni adeguati' ".