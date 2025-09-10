circle x black
Cerca nel sito
 

Usa, rifugiata ucraina uccisa a Charlotte: polemiche su sicurezza e salute mentale

È il tema del momento, da quando ha iniziato a circolare sui social il video dell'accoltellamento della 23enne Iryna Zarutska da parte di Decarlos Brown Jr, senzatetto con lunga storia di arresti. Trump e Vance guidano l'indignazione Maga dopo il 'caso Penny' di un anno fa

Donald Trump - Afp
Donald Trump - Afp
10 settembre 2025 | 18.01
Redazione Adnkronos
LETTURA: 3 minuti

L'accoltellamento mortale della 23enne rifugiata ucraina Iryna Zarutska, a bordo di un treno a Charlotte, sta infiammando - secondo vari media americani - il dibattito su sicurezza pubblica, salute mentale e immigrazione negli Stati Uniti. La giovane, fuggita dalla guerra in Ucraina, è stata uccisa da Decarlos Brown Jr., 34 anni, senzatetto con una lunga storia di arresti e problemi psichiatrici. Secondo la polizia - e da quanto si vede dai video delle telecamere di sicurezza circolati online - Brown ha colpito Zarutska più volte con un coltello, infliggendole una ferita mortale alla gola, in un attacco descritto come "non provocato". L'episodio, inizialmente quasi ignorato dai media nazionali, è diventato virale solo dopo la diffusione del video-shock dell'aggressione.

La tragedia ha scatenato un'ondata di reazioni politiche e mediatiche, con numerosi commentatori Maga che hanno evocato il caso di Daniel Penny, l'ex marine che nel 2024 su un treno della metropolitana di New York uccise con una presa al collo Jordan Neely, un senzatetto con gravi disturbi mentali che stava minacciando i passeggeri. Penny, accusato di omicidio colposo, fu assolto nel dicembre 2024, diventando simbolo per alcuni di coraggio civile e per altri di violenza ingiustificata. Un nuovo post che sta girando su X e Truth Social, riassume la posizione di molti commentatori Maga sulla vicenda: "Without Daniel Penny, you get Iryna Zarutska" ("Senza Daniel Penny, ottieni Iryna Zarutska").

Tra i commentatori più decisi della vicenda, c'è sicuramente il vicepresidente Jd Vance, che su X ha ricollegato i due episodi: "Daniel Penny ha impedito che questo accadesse in una metropolitana di New York. Invece di ringraziarlo, molti lo hanno odiato per questo". In un altro post, ha attaccato i leader democratici e la sindaca democratica di Charlotte Vi Lyles: "Le forze dell'ordine hanno arrestato questo delinquente 14 volte. Non è la politica ad aver fallito, sono i politici deboli come voi che continuano a farlo uscire di prigione". E ancora in un altro post: "La grande menzogna dei Democratici sulla criminalità violenta è che questa sia 'sistemica' e quindi nessuno ne sia davvero responsabile. La realtà è che la stragrande maggioranza dei crimini violenti è commessa da un piccolo numero di persone, e dovremmo metterli in prigione".

Anche Donald Trump è intervenuto con toni durissimi su Truth Social, chiedendo la pena capitale per l’assassino di Iryna: "L’animale che ha ucciso così violentemente la bella ragazza ucraina, venuta in America in cerca di pace e sicurezza, dovrebbe essere sottoposto a un processo 'rapido' (non c’è dubbio!) e condannato alla pena di morte. Non ci possono essere altre opzioni!!!". Già ieri la Casa Bianca, attraverso la portavoce Karoline Leavitt, aveva accusato i media di "ipocrisia", affermando che "molti giornalisti hanno speso fiumi d’inchiostro per diffamare Daniel Penny, ma non si preoccupano di raccontare la storia di un vero assassino".

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
guerra ucraina russia rifugiata ucraina uccisa a Charlotte Iryna Zarutska
Vedi anche
News to go
Maltempo sull'Italia, in arrivo pioggia e temporali
News to go
Estate, turismo straniero +2,8%
News to go
Scuola, suonata prima campanella del nuovo anno: il calendario
"Calenda doveva stare nel panel della maggioranza", l'intervento di Bonelli a Cernobbio - Video
Venezia 82, Fanelli show e un inaspettato Leone d’oro: il commento delle nostre inviate - Video
Forum di Cernobbio, parola all’opposizione nella terza giornata: la videonews del nostro inviato
Venezia 82, Servillo e il messaggio per Gaza: "Ammirazione per chi è in mare a portare umanità" - Video
Venezia 82, standing ovation per Giorgio Armani: l'omaggio del Lido - Video
Venezia 82, a sorpresa Nino D’Angelo sul palco - Video
Simona Ventura saluta Armani: “Una guida per tutta l’Italia” - Video
Armani, da Elkan a Versace l'omaggio a Re Giorgio - Videonews della nostra inviata
Donatella Versace alla camera ardente di Armani


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza