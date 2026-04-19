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Usa, sparatoria vicino all'università dell'Iowa: diversi feriti

Secondo la ricostruzione della polizia, gli agenti hanno risposto a una chiamata per una "grande rissa" nella zona del campus

Nastro della polizia - (Afp)
Nastro della polizia - (Afp)
19 aprile 2026 | 12.54
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Diverse persone sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta durante la notte nei pressi dell'università dell'Iowa. Lo riporta il dipartimento di polizia di Iowa City specificando che "diverse persone sono state trasferite in ospedale per ferite riportate nella sparatoria" e che al momento "non sono disponibili notizie sulle loro condizioni".

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Secondo la ricostruzione della polizia, gli agenti hanno risposto a una chiamata per una "grande rissa" nella zona del campus. Al loro arrivo gli agenti "hanno sentito degli spari". Anche la direzione del campus ha diffuso un alert, avvisando gli studenti che vi erano notizie di una sparatoria in una zona dove si svolge la vita notturna della cittadina universitaria. La polizia ha reso noto che al momento non sono stati fatti arresti.

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