Due sciatori italiani sono morti travolti da una valanga a Karsavagge, nel nord della Svezia. Secondo quanto fa sapere la Farnesina, nell'incidente sono stati coinvolti 3 fratelli di Luserna San Giovanni, in Val Pellice: due di loro, di 45 e 50 anni, sono deceduti. Erano andati a sciare in elicottero a Kårsavagge, nella regione di Abisko, quasi al confine con la Norvegia.

La notizia era stata data per prima dall'agenzia turistica del gruppo, Niehku Mountain Villa. "Due persone sono state portate in ospedale, ma è con profondo dolore che confermiamo che non sono non sono riusciti a salvarle", ha detto il ceo dell'agenzia, Johan Lindblom, in una nota ripresa dai media locali. Secondo le prime ricostruzioni, la valanga che si è staccata ieri pomeriggio ha travolto l'elicottero a bordo del quale i cinque turisti, il pilota e la guida erano arrivati nella località di Karsavagge, nella regione di Abisko quasi al confine con la Norvegia.

"La guida alpina, certificata a livello internazionale, e due degli ospiti sono stati trascinati dalla valanga. I due ospiti sono stati sepolti sotto la neve e recuperati dopo un'ora mentre la guida è rimasta in superficie”, si legge nella nota.

Farnesina conferma, morti 2 fratelli

Secondo quanto fa sapere la Farnesina, il terzo italiano coinvolto è rientrato nel resort di partenza. L’Ambasciata d’Italia in Svezia è in contatto con i familiari dei connazionali coinvolti e seguirà le procedure per il rientro in Italia delle salme degli sciatori deceduti.