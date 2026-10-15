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Harry e Meghan nel Regno Unito, la prima uscita a Nottingham - Video

Le loro attività sempre a titolo privato, rimane il problema della sicurezza

Harry e Meghan a Nottingham - (IPa)
Harry e Meghan a Nottingham - (IPa)
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15 ottobre 2026 | 16.50
Carmela Piccione
LETTURA: 1 minuti

Prima uscita pubblica, dopo il loro ritorno nel Regno Unito, per il principe Harry e sua moglie Meghan, in visita a un ente benefico sostenuto dal figlio di Carlo III a Nottingham, nell'Inghilterra centrale (VIDEO).

Nella loro agenda in programma anche tre visite ad altrettante organizzazioni che supportano i giovani attraverso la musica, il cinema e lo sport per combattere la povertà. Harry e Meghan lasciarono il Regno Unito, nel 2020, non senza qualche tensione in seno alla royal family. Ora il ritorno con i due figli Archie e Lilibet, ma - come ha tenuto a precisare Buckingham Palace - ogni impegno, ogni progetto intrapreso 'sarebbe stato a titolo privato'. Il ritorno inaspettato del duca e della duchessa di Sussex nel Regno Unito ha riacceso il dibattito sulla sicurezza del principe e della sua famiglia.

I Sussex credono di avere diritto a una protezione finanziata dai contribuenti. Il Comitato per la Sicurezza delle Figure Pubbliche (Ravec), che aveva inizialmente stabilito che la sicurezza di Harry sul suolo britannico dovesse essere valutata caso per caso, si è riunita all'inizio di settembre per esaminare in dettaglio le minacce al principe e alla sua famiglia.

Secondo i media, attualmente utilizzano guardie di sicurezza private. Anche la ministra degli Interni britannica Shabana Mahmood ha annunciato lunedì una revisione urgente delle misure per proteggere le figure pubbliche, inclusi politici e membri della famiglia reale, dopo l'omicidio di un ex deputato conservatore nelle settimane scorse.

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