Meghan Markle, ormai lontana da Buckingham Palace, abbraccia la vita in America e diventa imprenditrice: la moglie del principe Harry lancia un nuovo brand, 'As Ever', che si occuperà di lifestyle. Ad annunciarlo è lei stessa e lo fa nel modo più semplice possibile: con un video selfie pubblicato sul suo profilo Instagram, riaperto da poco proprio per aggiornare gli utenti sui suoi nuovi progetti.

Nel video, in cui parla in maniera diretta come durante una chiacchierata con gli amici, la duchessa di Sussex è seduta a terra, probabilmente nel suo giardino, e indossa un paio di jeans, un ciondolo che rappresenta un cuoricino rosso e una camicia bianca. "Questo nuovo capitolo - spiega Markle - è un'estensione di quello che è sempre stato il mio linguaggio dell'amore, intrecciando insieme ciò che amo di più: il cibo, il giardinaggio, l'intrattenimento e il trovare gioia nella quotidianità". Questi d'altronde sono anche i temi di cui parlerà la sua serie Netflix, 'With Love, Meghan', il cui lancio è stato rinviato al 4 marzo a causa degli incendi in California, e ciò di cui Meghan trattava nel suo blog 'The Tig', prima di conoscere il principe Harry.

Non è ancora chiaro cosa produrrà la sua 'As Ever', ma Meghan Markle assicura che ci saranno presto degli aggiornamenti e che non vede l'ora "che abbiate tra le mani tutto quello che stiamo creando". Nella prima immagine pubblicata su Instagram dalla nuova pagina del brand ci sono degli indizi però: un barattolo di marmellata aperto sul tavolo e del miele.

Sul sito invece al momento c'è solo il logo del brand e una foto che mostra Meghan e sua figlia Lilibeth correre su un prato a piedi nudi, a richiamare l'idea di prodotti naturali e una vita a contatto con la terra.