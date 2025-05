Colpo Champions della Roma, nella 35esima giornata di Serie A. I giallorossi battono la Fiorentina 1-0 all'Olimpico oggi, domenica 4 maggio, grazie al gol, allo scadere del primo tempo, di Artem Dovbyk. Con questo successo la squadra di Ranieri sale momentaneamente al quarto posto a 63 punti, a pari merito con la Lazio, e stacca in classifica proprio la Fiorentina, che rimane a quota 59.

La partita

Partita aperta fin dai primi minuti all'Olimpico. La Fiorentina non sembra sentire le fatiche di coppa e fa girare bene il pallone, con la Roma che aspetta e riparte con l'estro di Soulé, in fiducia dopo il gol di San Siro. Il più pericoloso dei viola è, come sempre, Moise Kean. L'ex attaccante della Juve alla mezzora si crea una doppia occasione nel giro di tre minuti, ma in entrambi i casi trova i guantoni di Svilar: il portiere serbo prima respinge con un riflesso il tentativo in diagonale di Kean, poi lo mura in uscita. La reazione della Roma è affidata proprio a Soulé, che impegna De Gea con un destro a giro destinato all'angolino. È il preludio al vantaggio giallorosso: al 49', allo scadere dell'ultimo minuto di recupero del primo tempo, Angelino crossa in area per la sponda di Shomurodov, schierato ancora una volta titolare al fianco di Dovbyk, che sul secondo palo trova proprio la testa dell'ucraino, al suo 12esimo gol in campionato.

Il primo squillo della ripresa è della Roma. La pressione alta dei giallorossi porta Koné a recuperare palla sulla trequarti, il centrocampista francese calcia con il sinistro ma trova la parata di De Gea. La Fiorentina alza il baricentro e crea pericoli: Mandragora si libera al centro dell'area e calcia col sinistro, trovando ancora il provvidenziale intervento con i piedi di Svilar, il migliore in campo tra i suoi. Il portiere serbo è provvidenziale nel finale, quando all'84' vince ancora una volta il suo duello personale con Kean, che lanciato in porta da Gudmundsson non riesce a superarlo. Adli spreca un calcio di punizione da ottima posizione, è l'ultima emozione del match: all'Olimpico vince la Roma 1-0.