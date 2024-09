No alla monarchia nel Regno Unito: la royal family costa troppo. Gli attivisti antimonarchici invocano l'austerity per giustificiare il no alla famiglia reale. Carlo, Camilla, William, Kate - per non parlare di Harry 'in esilio' in California - costano oltre 500 milioni di sterline (circa 600 milioni di euro) all'anno. A dare i numeri è Republic, un'organizzazione che si batte per l'elezione di un capo dello Stato, che ha pubblicato un rapporto: il documento analizza dati esistenti, studi e articoli di giornale sulle finanze reali e arriva alla conclusione secondo cui la monarchia costa ben 510 milioni di sterline (613 milioni di euro) all'anno.

I resoconti reali ufficiali pubblicati all'inizio di questìanno hanno rivelato che la monarchia riceverà un aumento di oltre 45 milioni di sterline (55 milioni di euro), con un incremento del 53 per cento del suo reddito annuale, grazie al quale nelle casse della famiglia reale arriveranno 130 milioni di sterline (156 milioni di euro).

L'impennata dei profitti della Crown Estate a 1,1 miliardi di sterline (1,3 miliardi di euro) significa che il patrimonio della corona, finanziato dai contribuenti e che sostiene gli impegni ufficiali della famiglia reale, aumenterà da 86,3 milioni di sterline (104 milioni di euro) nel 2024-25 a 132 milioni di sterline nel 2025-26.

I funzionari hanno affermato che l'aumento verrà utilizzato per contribuire a finanziare le fasi finali del programma di manutenzione decennale da 369 milioni di sterline (443,5 milioni di sterline), aggiornando il cablaggio elettrico, l'impianto idraulico e il sistema di riscaldamento di Buckingham Palace.

Graham Smith, amministratore delegato di Republic, ha dichiarato: "Se la cancelliera dello Scacchiere (equivalente del ministro delle finanze) Rachel Reeves pensa che siano necessarie decisioni difficili in questi tempi difficili, deve iniziare dai reali. Ci viene detto che il bilancio sarà doloroso. Beh, se questo è vero, i tagli devono iniziare dai vertici. Come possiamo parlare di tagliare l'indennità invernale per il carburante sprecando mezzo miliardo di sterline per i reali? Come difende il governo questa retorica di decisioni dolorose quando i reali ci costano abbastanza da pagare 18.000 infermieri del servizio sanitario nazionale?".

"I finanziamenti" alla Royal Family "stanno andando fuori controllo e sono destinati ad aumentare di altri 45 milioni di sterline all'anno - ha aggiunto Smith - Eppure il costo reale della monarchia supera di gran lunga il mezzo miliardo di sterline".

Republic sostiene che il costo maggiore è stato stimato in 150 milioni di sterline (180 milioni di sterline) per la sicurezza reale e ulteriori 96 milioni di sterline (115 milioni di euro) in "mancate entrate", sostiene il rapporto, poiché le residenze reali "occupate dalla famiglia reale non possono essere utilizzate al massimo delle loro potenzialità dallo Stato".