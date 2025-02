Re Carlo e la Regina Camilla ospiteranno stasera l'attore Stanley Tucci nella loro tenuta di Highgrove per una cena formale, in occasione della conferma della visita di Stato in Italia e Vaticano prevista per aprile che coinciderà anche il loro 20° anniversario di matrimonio, il 9 aprile.

Buckingham Palace ha confermato che la coppia reale incontrerà Papa Francesco e i leader italiani, oltre ad avere altri impegni a Roma e Ravenna. Il Re, appassionato di arte, cultura e religione, è un visitatore abituale dell'Italia e questa sarà la sua 18ma visita ufficiale nel Bel Paese. La conferma della visita di Stato da parte del Palazzo è anche un segnale delle buone condizioni di salute del re, che continua il suo percorso di ripresa dopo il cancro, sottolinea la Bbc.

Tucci, americano di origine italiana, ha recitato nel thriller Conclave, candidato all'Oscar, ed è famoso in Gran Bretagna per aver presentato 'Searching for Italy', programma della Bbc che celebra il cibo e la cultura italiana.

Secondo l'emittente, ad Highgrove ci saranno stasera anche l'ambasciatore italiano nel Regno Unito, Inigo Lambertini, lo chef Francesco Mazzei - che preparerà un menù italiano usando solo ingredienti locali - e il mixologist Alessandro Palazzi, che preparerà drink con sapori italiani ed erbe coltivate ad Highgrove.