Pil, Fontana (Confindustria Puglia): "Sud su strada giusta, usare fondi Pnrr al meglio"

"L'Italia ha avuto così tanti fondi per il Pnrr non perchè gli italiani sono simpatici, ma per colmare il divario che c'è tra Nord e Sud, per aumentare la coesione territoriale, per diminuire il divario. Siamo sulla strada giusta e se verranno utilizzati questi fondi in maniera corretta allora possiamo centrare gli obiettivi". Così con Adnkronos/Labitalia il presidente di Confindustria Puglia, Sergio Fontana, commenta gli ultimi dati dell'Istat sul Pil che testimoniano che nel 2023 la crescita economica è stata più intensa nel Mezzogiorno.

Soddisfatto, Fontana, della proroga decontribuzione Sud. "Questa è una delle poche misure veramente a sostegno del Sud, per cui ringraziamo il ministro Fitto. Ci siamo battuti moltissimo come Confindustria, come imprenditori, perché questa è una delle poche misure veramente a vantaggio del sud, a compensazione di tutti gli esercizi del sud, perché fare imprese in Italia è difficile, fare imprese a sud è difficilissimo, perché ci mancano infrastrutture, perchè abbiamo tutto un sistema di cose che non funzionano. E questa è una delle misure di compensazione che premia le persone che fanno impresa, con minori oneri contributivi per chi mantiene le persone a lavoro al Sud", sottolinea.

E per Fontana l'obiettivo deve essere rendere strutturale la misura. "La nostra proposta al Ministro Fitto è: visto che siamo in uno stato di necessità perché abbiamo un calo demografico che è un problema enorme, chiediamo che questa misura diventa strutturale per far sì che gli imprenditori possano fare investimenti in maniera positiva e creare ricchezza e valore. Ma anche che il Sud possa essere attrattivo, soprattutto se partiranno le Zes", conclude.