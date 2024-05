Disabili, Acampora (PizzAut): "Puntiamo a 107 food truck per dar lavoro a 600 ragazzi autistici"

"Solo l'1,7% delle persone autistiche ha un'occupazione, sono escluse dal mondo del lavoro. Oggi lavorano per PizzAut 41 perone autistiche e 5 'normali' che i ragazzi autistici hanno iniziato a chiamare 'minoranza etnica'. Oggi abbiamo due ristoranti e abbiamo intenzione di aprirne un terzo. E poi puntiamo a realizzare 107 food truck, uno per ogni provincia italiana, per dare lavoro a 600 persone autistiche. I nostri ragazzi da costo sociale sono oggi persone che lavorano, pagano contributi e stanno anche meglio. Dovremmo essere sostenuti di più". Così, intervenendo alla giornata conclusiva del Festival del lavoro, Nico Acampora, fondatore di PizzAut, l'innovativo modello di inclusione sociale che permette di portare al lavoro ragazzi autistici.