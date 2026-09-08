Elia Vismara designato alla presidenza di Federlegnoarredo per 2026-2030

Il Consiglio Generale di FederlegnoArredo, riunitosi oggi a Milano, ha designato Elia Vismara, attuale presidente di Assobagno di FederlegnoArredo, quale candidato alla presidenza della Federazione per il prossimo quadriennio, raccogliendo il testimone di Claudio Feltrin, alla guida negli ultimi sei anni. La designazione rappresenta l'esito del percorso di consultazione della base associativa, portato avanti dalla Commissione di Designazione - incaricata di accompagnare il processo che condurrà all’elezione del nuovo presidente - nei mesi di giugno e luglio sul territorio. Un ringraziamento va pertanto ai componenti la commissione, Nicoletta Azzi, Massimiliano Messina e Alberto Scavolini, per essersi messi a disposizione della Federazione e aver portato a termine con serietà e spirito di servizio un compito tanto delicato.

Si apre ora la fase conclusiva dell'iter elettivo: in un successivo Consiglio Generale, previsto entro la fine di settembre, il presidente designato presenterà il programma di mandato e la squadra di presidenza che lo affiancherà nel prossimo quadriennio. Sarà quindi l'assemblea di FederlegnoArredo, da convocarsi per il 27 ottobre a Milano, a eleggere il nuovo Presidente. "Accolgo con profondo senso di responsabilità la fiducia che gli associati hanno voluto accordarmi e desidero esprimere a tutti loro il mio più sincero ringraziamento - commenta Vismara -. Qualora l’assemblea di ottobre mi confermasse alla guida della Federazione, assumerei questo incarico con spirito di servizio e con l’impegno di mettere a disposizione dell’intero sistema associativo le esperienze e le competenze maturate nel corso degli anni all’interno di FederlegnoArredo. Sono al lavoro per la definizione della squadra insieme alla quale tradurre in azioni concrete le linee programmatiche e le priorità che intendo proporre per il futuro della Federazione, con l’obiettivo di valorizzare tutte le espressioni di una filiera lunga e articolata".

Classe 1971, ingegnere gestionale di Mariano Comense (Co), dal 1999 Elia Vismara è membro del Consiglio di Amministrazione di Vismaravetro e dal 2025 ricopre la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione. Imprenditore appartenente a una delle famiglie storiche dell'industria italiana dell'arredo, ha sviluppato la propria attività professionale all'interno del settore del mobile e del design, maturando una consolidata esperienza associativa nel sistema FederlegnoArredo: dal 2015 al 2017 è stato membro della Giunta della Federazione; dal 2017 ad oggi fa parte del Consiglio di Presidenza di Assobagno e nel 2020 è stato eletto Presidente di Assobagno, l'associazione di FederlegnoArredo che rappresenta le imprese del comparto bagno. Nel 2021 entra anche nel cda di Federlegno Arredo Eventi spa, mentre da aprile 2025 è Membro del Consiglio Direttivo dell’Ente Italiano di Normazione (Uni) di cui la Federazione è socio di rappresentanza.