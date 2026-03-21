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Lavoro, Bontempo (Cpo Torino): "Patto consulenti-La Scialuppa Crt per aiutare lavoratori in difficoltà"

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Fabrizio Bontempo
Fabrizio Bontempo
21 marzo 2026 | 17.27
Redazione Adnkronos
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"Abbiamo concluso queste tre giornate dedicate ai consulenti del lavoro e a quello che il consulente del lavoro farà nei prossimi anni: sono state giornate impegnative di confronto, ma soprattutto di obiettivi nuovi che ci diamo". Fabrizio Bontempo, presidente Cpo Consulenti del Lavoro Torino, traccia un bilancio dell'evento 'Dentro il Futuro' che ha riunito l'assemblea Cpo e il congresso interregionale Piemonte Valle d'Aosta, alle Ogr di Torino. "Proprio stamattina abbiamo firmato il protocollo d'intesa con la Fondazione La Scialuppa Crt che impegna i consulenti del lavoro provinciali del Piemonte e della Valle d'Aosta a cercare di dare supporto a tutti quei lavoratori che oggi si trovano in situazioni di difficoltà finanziaria dovute a certi processi di cessione quinto, di finanziamenti che a volte si rivelano senza copertura mettendo così in difficoltà i lavoratori dipendenti", aggiunge.

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"Abbiamo poi rinnovato l'impegno per la partecipazione dei consulenti del lavoro sul territorio: saremo quindi presenti quest'anno al Salone Internazionale del Libro di Torino insieme al Truck Tour. Per cinque giorni incontreremo tantissimi studenti e porteremo avanti quello che è il percorso che i consulenti del lavoro stanno facendo nel proprio territorio, come andare nelle scuole a fare orientamento, parlare di legalità, parlare di lavoro regolare, parlare di dignità, allo scopo di far crescere bene le nuove generazioni", conclude.

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lavoratori in difficoltà consulenti del lavoro Fondazione La Scialuppa Crt
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