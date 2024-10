Lavoro, Tenerini (Fi): "Difficoltà a incrociare domanda-offerta superabile con formazione"

"Un grande problema che sta riscontrando oggi il mercato del lavoro in Italia è quello dell’incrocio tra domanda e offerta, e soprattutto dell’incrocio tra domanda qualificata e offerta qualificata. E’ chiaro che tutto passa dalla formazione, che deve essere di qualità, adeguata, flessibile e più attenta e vicina a quelle che sono le nuove frontiere del lavoro e le professioni del futuro. Penso ad esempio alle professioni legate alla digitalizzazione, all’automazione e all’intelligenza artificiale”. Così Chiara Tenerini, capogruppo Forza Italia in Commissione Lavoro della Camera, intervenendo a margine dell’evento 'Lavoro sostenibile: un nuovo modello per imprese, sindacati e politica', organizzato su iniziativa del dipartimento Lavoro di Forza Italia e tenutosi presso l’Istituto Luigi Sturzo di Roma.

“Attraverso buoni piani di formazione e attraverso una buona integrazione tra scuola, formazione e mondo del lavoro, si possono superare oggi delle difficoltà che impattano nel mondo del lavoro”, conclude.