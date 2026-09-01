Bufala Fest celebra il decennale e mette la filiera bufalina in primo piano

Si profilano cinque giornate all’insegna del gusto, della visione e dell’arte, quelle in programma a Napoli, dal 2 al 6 settembre, nella centralissima Piazza Municipio, a pochi passi dai principali luoghi di interesse della città, grazie alla decima edizione di 'Bufala Fest-tutte le forme del gusto', la kermesse enogastronomica ideata e organizzata da Creaeventi in collaborazione con l’associazione culturale 'Giardino delle idee', il Consorzio di tutela della mozzarella di bufala campana Dop e Coldiretti Campania, con l’obiettivo di promuovere e valorizzare le peculiarità della filiera bufalina e l’integrazione di quest’ultima con la filiera ittica e con l’intera filiera agroalimentare.

La presentazione del programma della decima edizione ha avuto luogo a Napoli, presso la Sala Loggia del Maschio Angioino, nel corso della quale sono intervenuti: Antonio Rea, direttore organizzativo di Bufala Fest – tutte le forme del gusto; Teresa Armato, assessora al Turismo e Attività Produttive del Comune di Napoli; Ettore Bellelli, presidente Coldiretti Campania; Daniela Di Prisco, Presidente dell’Associazione Giardino delle Idee; lo Chef Giuseppe Daddio, Direttore della Scuola di Cucina 'Dolce & Salato' e coordinatore della Terrazza del Gusto di Bufala Fest; lo chef Erny Lombardo, Coordinatore dell'Arena del Gusto di Bufala Fest; l'artista e Scultore Dario Caruso.

“Tagliare il traguardo della decima edizione di Bufala Fest - ha spiegato Antonio Rea, direttore organizzativo di Bufala Fest-tutte le forme del gusto - è motivo di grande orgoglio, ma anche un'importante assunzione di responsabilità. Dal punto di vista organizzativo, la complessa macchina che muove questo evento è cresciuta in modo esponenziale anno dopo anno, trasformando quella che era una scommessa, una visione, in un appuntamento di rilievo nazionale e in un motore di sviluppo per l'economia locale. Per celebrare ilo decennale, abbiamo lavorato senza sosta alla costruzione di un villaggio che non sia solo un'area espositiva, ma un vero e proprio hub esperienziale. Il nostro obiettivo primario è garantire un format accogliente, sicuro e innovativo, capace di esaltare l’intera filiera bufalina e le eccellenze del nostro territorio in tutte le loro sfumature. Questa decima edizione rappresenta la sintesi perfetta tra l'intrattenimento, la valorizzazione della nostra tradizione gastronomica e una seria riflessione sul futuro dell’agroalimentare italiano che ha sempre più bisogno di visione. È un risultato ambizioso, reso possibile solo grazie al lavoro instancabile di una grande squadra e alla sinergia con i nostri partner e con le istituzioni nazionali e locali”.

“Bufala Fest - ha ricordato Teresa armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli - compie 10 anni e rappresenta un evento che sottolinea l'importanza di ciò che viene definito "oro bianco", prezioso e gustoso alimento la cui lavorazione coinvolge una grande filiera agroalimentare e anche il mondo della ricerca e dell'università. La mozzarella è un grande attrattore turistico: nel report fatto dal nostro Osservatorio Turistico Urbano, subito dopo la pizza, che occupa il primo posto, la mozzarella è tra gli alimenti preferiti dai turisti. Questo è il mese delle preregate America's Cup e attendiamo tanti turisti che avranno anche l'opportunità di gustare la nostra mozzarella. Ringrazio gli organizzatori di Bufala Fest che, con il prologo di giugno a Padova e la volontà di replicare la manifestazione anche fuori città, fanno un lavoro di promozione turistica di Napoli che ha già conquistato la Top10 di classifiche internazionali dedicate ai tour enogastronomici”.

“La decima edizione di Bufala Fest - ha commentato Daniela Di Prisco, presidente dell'Associazione 'Giardino delle Idee' - rappresenta la cornice ideale per esplorare, attraverso un qualificato cartellone di incontri e dibattiti, come la visione unita all'innovazione e alla sostenibilità rappresenti la chiave per valorizzare l’intero comparto bufalino. Invitiamo tutti a partecipare per scoprire l’essenza di questa visione condivisa e contribuire a costruire un futuro sempre più innovativo per la nostra filiera e per tutto l’agroalimentare italiano. Sarà un'occasione preziosa per riaffermare il valore inestimabile della Dieta Mediterranea e della Cucina Italiana – orgogliosamente patrimoni Unesco – quali autentici modelli di salute, cultura e identità nel mondo”.

Per Ettore Bellelli, presidente di Coldiretti Campania, “eventi come il Bufala Fest combinano la cultura del buon cibo con il lavoro degli allevatori che lavorano sodo per portarlo su tutte le tavole degli italiani. Ecco perché occasioni come questo offrono gli spunti giusti per parlare di tutte le attività sia agricole che di allevamento. La filiera bufalina e con essa la Mozzarella di Bufala Campana Dop sono ormai un prodotto iconico, un attrattore per i turisti che arrivano ad assaggiarla da ogni angolo del mondo. La buona notizia è che è un prodotto in continua ascesa. Ecco perché produttori ed allevatori devono impegnarsi per mantenere il massimo della qualità. Il programma di Casa Coldiretti non è solo bufala, ma tutto quanto consente ai nostri agricoltori di generare economia parallelamente alla cultura per il cibo sano”.

“Quando mi è stato chiesto di immaginare una scultura per la decima edizione di Bufala Fest - ha spiegato Dario Caruso, artista e scultore - ho fuso il numero 10 e il tema della "Visione" in un’opera unica. La silhouette della bufala traccia il numero uno, mentre l’ellisse al suo fianco completa il dieci e diventa un occhio: non un semplice dettaglio di superficie, ma una vera e propria apertura nella materia per invitare lo sguardo ad andare oltre. Il tutto poggiato su una base in legno che richiama saldamente le nostre radici. Questo legame viscerale con il territorio sarà il filo conduttore anche della mia presenza all'evento: dal 2 al 6 settembre, all'interno del villaggio, avrò il piacere di esporre anche le mie sculture dedicate ai grandi miti dell'anima napoletana, come Pino Daniele, Totò, Maradona ed Eduardo De Filippo”.