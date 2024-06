Food: tutto pronto per la seconda edizione del 'Paestum Pizza Fest'

dal 28 al 30 giugno al Next – Ex Tabacchificio di Paestum

Tutto pronto per la seconda edizione del 'Paestum Pizza Fest' dal 28 al 30 giugno al Next – Ex Tabacchificio di Paestum, organizzato e promosso dalla Erre Erre Eventi. Una kermesse inclusiva con l’obiettivo di valorizzare la biodiversità alimentare del Cilento, comunità emblematica della dieta mediterranea e Parco Nazionale, attraverso l’arte bianca, celebrando la tradizione e l’innovazione nel mondo della pizza. Next – Ex Tabacchificio, con i suoi ampi spazi, simbolo del recupero post industriale di un’area a ridosso dei templi è la cornice ideale di questa manifestazione.

Roberto Jannelli e Rosario Augusto – ideatori e coordinatori dell’evento – promettono tre giorni indimenticabili agli appassionati e ai cultori della pizza: “Il Paestum Pizza Fest è un’opportunità straordinaria per conoscere la ricchezza del Cilento e la cultura della pizza. Abbiamo curato ogni dettaglio per offrire un’esperienza unica, promuovendo soste-nibilità, inclusività, territorio e condivisione. Vi aspettiamo a Paestum per celebrare insieme l’arte bianca”, spiegano.

All’interno del suggestivo cortile del Next, durante la manifestazione 'Paestum Pizza Fest', la giornalista Antonella Amodio, autrice del libro Calici & Spicchi, con il supporto dell’A.I.S. Campania, delegazione del Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, condurrà delle masterclass sugli abbinamenti della Pizza con vino, bollicine, mixology coinvolgendo grandi maison di champagne e note cantine di vino. Alfonso del Forno, giornalista enogastronomico, giornalista enogastronomico, Unionbirrai Beer Taster e coordinatore regionale della Guida alle Birre d’Italia di Slow Food, condurrà, invece, gli abbinamenti della Pizza con la birra. Cinque le masterclass previste ogni giorno dalle ore 19.00 alle 21.30.

Alla conclusione di ogni masterclass a cura dell'associazione 'Club Amici del Toscano', sarà abbinato un sigaro Toscano. Ogni sera Rossella Pisaturo e Bruno Sodano ospiteranno pizzaioli, esperti del settore, giornalisti, influencer, produttori, personaggi della cultura e dello spettacolo per una diretta che racconterà l’evento live.

Area Lounge. In uno spazio esclusivo gli ospiti possono godere di un ambiente raffinato e accogliente, ideale per seguire le esibizioni di maestri pizzaioli e degustazioni. Il Paestum Pizza Fest è un evento di gusto, cultura e divertimento, anche per i più piccoli che avranno uno spazio tutto loro: Paestumlandia ha organizzato un parco giochi che accompagnerà̀ i bambini nel tempo trascorso al Next. Grazie al patrocinio con Coldiretti, il Paestum Pizza Fest diventa non solo un'occasione per gustare la pizza, ma anche un momento per celebrare le eccellenze enogastronomiche del territorio, infatti all'interno del Paestum Pizza Fest sarà possibile visitare ed acquistare presso il mercatino di “Campagna Amica”, il programma promosso da Coldiretti che favorisce il consumo di prodotti locali e stagionali, promuovendo così la filiera corta, il consumo di cibo locale a km0 e sostenendo i piccoli produttori del territorio.

Le tre serate del festival saranno animate da momenti musicali tematici, creando un'atmosfera festosa e coinvolgente. Il biglietto d'ingresso è disponibile anche online per la prevendita su www.postoriservato.it con diverse opzioni di acquisto. Partner Istituzionali: Regione Campania, Camera di Commercio di Salerno, Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Provincia di Salerno, Comune di Capaccio Paestum, Coldiretti, Fondazione Carisal (Cassa di risparmio Salernitana), Banco Alimentare Campania, Gal Cilento Srl; Partner Territoriali: Unpli Salerno, Pro Loco di Capaccio Paestum, Ass. aMare Paestum, Cilentomania, Aic (Associazione Italiana Celiachia), Ais (Associazione Italiana Sommelier), Bartenders Bar Academy, Associazione Ecstra APS (Salerno); Fedapi (Salerno). Top Sponsor: Caseificio Volpe, Nobile Pomodori, Perrella Network e Sacar Forni.