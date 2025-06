Mozzarella Bufala Campana Dop si promuove a New York, appello per scongiurare dazi

Oltre 10mila chilometri percorsi in due settimane da un capo all’altro del mondo. La Mozzarella di Bufala Campana Dop continua il suo tour di promozione internazionale e dal Giappone, dove il Consorzio di Tutela ha partecipato alla missione della Commissione Ue, approda al 'Summer Fancy Food' di New York, la principale rassegna del settore agroalimentare di tutto il continente americano, in programma al Jacob Convention Center dal 29 giugno all’1 luglio. Il Consorzio avrà una propria postazione (stand n. 2523) all’interno del Padiglione ufficiale dell’Italia e sarà rappresentato ai massimi livelli, con in prima fila il presidente Domenico Raimondo e il direttore Pier Maria Saccani. In attesa delle decisioni sui nuovi dazi, congelati dal presidente Usa Trump fino al 9 luglio, la Bufala Campana Dop punta ancora sul mercato americano, che vale tra il 7 e il 10% dell'export totale, in valore assoluto quasi 20 milioni di euro.

“Al di là dei numeri attuali, i dazi sono da scongiurare, perché penalizzerebbero le potenzialità di sviluppo del comparto negli Usa, soprattutto nel canale horeca, dove la mozzarella Dop è percepita come prodotto premium ed è apprezzata nella ristorazione di qualità”, dichiara il presidente Raimondo.

E il Consorzio intende far sognare il pubblico americano con un programma fitto di eventi, che porteranno la mozzarella Dop a essere protagonista in piazza, tra la gente: al Farmers Market Grow Nyc di Union Square a New York, il più famoso mercato contadino della Grande Mela, insieme a Coldiretti, saranno organizzate filature e degustazioni dal vivo, per mostrare la magia di come nasce la mozzarella di bufala, con il maestro casaro Mimmo La Vecchia.