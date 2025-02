A Dublino nasce un'agenzia che aiuta artisti di strada a sfondare nella musica

Un'agenzia per aiutare giovani talenti della musica ad emergere, scegliendoli tra gli artisti di strada. Per dare loro un'opportunità di sfondare in questo difficile mondo. L'idea è venuta a Marco Giannantonio, imprenditore trapiantato a Dublino dal 2001, dove ha fondato un Gruppo attivo nel settore del food&wine e dell'entertainment, proprietario del ristorante italiano Pinocchio, a Temple Bar, cuore della movida, dove si organizzano anche frequentatissimi corsi di cucina. Ora questa nuova avventura, nata dalla sua passione per la musica e dall'incontro con David Owens, che, con alle spalle una laurea in matematica, ha trascorso anni a suonare sulle strade di tutta Europa. Un'amicizia, quella tra Marco e David, suggellata dal comune interesse per la musica e, soprattutto, dal desiderio di aiutare chi è in cerca di un'opportunità proprio in questo settore.

Così è nata Grafton Talent, un'agenzia che si occupa di aiutare giovani musicisti ancora sconosciuti a trovare una strada. Grazie anche al 'fiuto' e alle competenze di Marco nel business. "Sto cercando insieme a questo mio amico musicista - racconta Marco Giannantonio - di dare supporto a giovani artisti irlandesi, i famosi buskers, gli artisti di strada. Abbiamo fondato un'agenzia di talenti, la Grafton Talent. Cerchiamo di supportare questi ragazzi cerando di fargli fare una carriera, possibilmente di sfondare nel campo della musica".

Proprio nei giorni scorsi il team Grafton Talent è volato a Londra per accompagnare la prima 'scoperta', il giovane Dylan Harcourt, a registrare alcune canzoni che faranno parte del suo album fianco a fianco con Davide Rossi e Tim Bran. Il suo primo brano si intitola 'Mother' e per il debutto, accompagnato da un video live, c'è già una data, il 7 marzo, mentre l'intero ep uscirà ad aprile.