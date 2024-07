Welfare, Family+Happy: "Caregivers formati sicuri e certificati per aiutare i lavoratori"

Un impatto concreto sulla felicità dei collaboratori oggi è finalmente possibile. E' la soluzione offerta da Family+Happy, una piattaforma di work-family management che si propone come soluzione alle sfide quotidiane affrontate dai dipendenti che cercano di bilanciare impegni lavorativi e responsabilità familiari. "Abbiamo cercato (e trovato) - precisa Cinzia Tessarolo, ceo e co-founder - la soluzione win-win per aziende e lavoratori, offrendo servizi di caregiving che possano migliorare l’indice di felicità delle persone e promuovere un autentico bilanciamento tra vita professionale e supporto alla vita privata. La nostra missione è ambiziosa ma molto chiara: vogliamo arrivare dove lo Stato non sempre arriva ed essere catalizzatori di un cambiamento sociale, permettendo a tutti di perseguire le proprie aspirazioni professionali senza sacrificare quelle personali e familiari. Attraverso la nostra innovativa piattaforma proprietaria, professionalizziamo la figura dei caregivers, rendendoli non solo formati, sicuri e certificati, ma anche prontamente disponibili per rispondere a ogni necessità”.

Family+Happy nella conciliazione tra vita privata e professionale offre: servizi di careviging certificati, disponibili entro pochi giorni e a prezzi agevolati, che forniscono supporto concreto a 360 gradi (babysitting, badanti, petsitting, aiuto commissioni). Family+Happy nasce proprio dalla volontà di dare aiuto concreto: è una realtà unica nel panorama del welfare in quanto è in grado di coprire tutta Italia e con una forte vocazione sociale. Basandosi su un'approfondita ricerca di mercato e dopo un percorso di validazione in diversi paesi, Family+Happy ha sviluppato un modello di servizio che risponde efficacemente alle esigenze delle famiglie garantendo un grado di selezione do altissima qualità, grazie anche all'uso di algoritmi avanzati e una intelligenza artificiale proprietaria.

Grazie alla piattaforma proprietaria ogni abbinamento tra caregiver e famiglia è personalizzato su 113 parametri e basato su un'accurata analisi delle esigenze e delle preferenze di ogni utente. Questo permette di offrire non solo un servizio di qualità, in tempi molto rapidi, ma anche una soluzione su misura che risponde alle specificità di ogni situazione.

“Con Family+Happy - aggiunge Cinzia Tessarolo - le aziende hanno la possibilità di offrire ai propri dipendenti un servizio di caregiving che fa davvero la differenza, migliorando la qualità della loro vita quotidiana e consentendo loro di vivere una vita meno stressante e potendosi concentrarsi al meglio sul lavoro. Un modo non solo per ridurre le ore di assenza, ma soprattutto per aumentare significativamente il benessere e la produttività dei lavoratori. E a questo si aggiunge un notevole beneficio economico: aderendo a Family+Happy, infatti, le imprese possono risparmiare fino a 200.000 euro all’anno recuperando assenze e possibili dimissioni, mentre ciascun dipendente risparmia fino a 3.000 euro l’anno grazie al risparmio agevolato. Il nostro principale competitor è il lavoro irregolare che vogliamo eliminare completamente grazie al nostro modello ad impatto sociale positivo: i professionisti che lavorano con noi, infatti, sono tutti regolarizzati, formati e certificati”.

In un anno la soluzione di Family+Happy è stata a disposizione di oltre 100.000 dipendenti di corporate tra le più rilevanti in Italia, come ad esempio: Penny Market Italia, Philip Morris Italia, Terna, Politecnico di Torino, Compagnia Di San Paolo, Beko, CdP.

“Vogliamo generare un cambiamento culturale - conclude Cinzia Tessarolo - per fare in modo che ogni azienda, sia supportata nella valorizzazione dei talenti, generando maggiore serenità e fidelizzazione. Un aspetto rilevante nelle corporate, ma ancora più importante per le piccole e medie imprese”.