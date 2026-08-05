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Marco Mazzù

Marco Mazzù

Capo Servizio

Assunto in agenzia nel 1992, da redattore si è occupato dei temi legati alla sicurezza realizzando servizi come inviato in Somalia, Iraq, Afghanistan, Bosnia, Kosovo, Mozambico, Mali, Libia.

Ha seguito grandi processi come quello che ha coinvolto l’ex ufficiale delle Ss Erich Priebke, eventi internazionali come il G8 di Genova nel 2001 e diversi vertici Nato e Ue. Dal 2010 è a capo della redazione Interni-Cronache.

Nel 2013 ha vinto il Premio giornalistico ‘Joseph Allen Hynek’. Un suo racconto è stato pubblicato nella collana ‘Giallo Mondadori’.

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