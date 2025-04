"Sono entrato nel mondo Confcommercio quando avevo 25 anni, a Lodi, con l’energia e la voglia di imparare un lavoro impegnativo e ricco di sfide. Da lì ho iniziato a comprendere il complesso sistema delle imprese del terziario di mercato e la sua rappresentanza. Una rappresentanza che si rafforza quando è compatta e riesce a fare sintesi di una pluralità di interessi". Lo scrive in un lungo post su Facebook Marco Barbieri, nominato oggi nuovo segretario generale di Confcommercio.

L'occasione Milano Cortina

"Ho imparato che questo sistema si basa su tre principi: condivisione, equilibrio e unità. Elementi che devono sempre coesistere per raggiungere qualunque obiettivo", dice Barbieri, che dal settembre 2016 è segretario generale di Confcommercio Milano, Lodi, Monza e Brianza. "Negli ultimi 17 anni, in Confcommercio Milano, abbiamo affrontato temi complessi e crisi epocali. Dalla rivoluzione digitale che ha messo alla prova del cambiamento le imprese all’emergenza sanitaria, e poi economica, provocata dalla pandemia globale. Ma attraverso la condivisione, l’equilibrio e l’unità, abbiamo superato i momenti più difficili di queste crisi senza precedenti. Allo stesso modo, abbiamo colto grandi opportunità e raggiunto traguardi importanti e molto sfidanti", dice Barbieri, citando Expo 2015 e guardando alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina 2026, che "rappresenteranno una nuova e irripetibile opportunità non solo per Milano ma per l’intero Paese".

"Condivisione, equilibrio e unità sono anche gli elementi che rendono una squadra vincente e insegnano che anche quando non si vince, si impara. Nessun traguardo si raggiunge da soli, e ogni sfida diventa un’occasione di crescita quando c’è una visione comune e la voglia di costruire insieme", sottolinea Barbieri. "Forte di questa convinzione e di questa esperienza - sapendo di poter contare su una squadra coesa e vincente - ho accettato l’incarico di Segretario Generale di Confcommercio Imprese per l’Italia, pur continuando il mio percorso milanese", conclude, ringraziando il presidente Carlo Sangalli "per la fiducia, gli insegnamenti di questi anni e soprattutto per il suo esempio come punto di riferimento, anche per il futuro".