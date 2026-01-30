circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Milano Cortina 2026, 'sorpresa clamorosa' di Mattarella alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi. Lo spoiler

Il vicedirettore delegato di Raisport Auro Bulbarelli durante la presentazione del palinsesto Rai per i Giochi: "Posso solo dirvi che sarà paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond"

Sergio Mattarella - Fotogramma/IPA
Sergio Mattarella - Fotogramma/IPA
30 gennaio 2026 | 14.36
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

“Non posso anticipare ulteriori dettagli sulla cerimonia di apertura. Posso solo dirvi che ci sarà una sorpresa clamorosa del capo dello Stato, Sergio Mattarella, paragonabile a quanto avvenuto a Londra 2012 con la regina Elisabetta e James Bond”. Lo ha dichiarato il vicedirettore delegato di Raisport Auro Bulbarelli, telecronista della cerimonia di apertura dei Giochi di Milano Cortina, il 6 febbraio a San Siro in diretta su Raiuno a partire dalla 19.50, nel corso della presentazione del palinsesto Rai per i Giochi.

Grande attesa, dunque, per il grande evento che il prossimo 6 febbraio terrà davanti allo schermo milioni di telespettatori.

Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Mattarella Mattarella Olimpiadi Sergio Mattarella Olimpiadi Mattarella Milano Cortina
Vedi anche
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"
Dogane Ue, Gualtieri: "Roma fortissima nel merito"
News to go
Franco svizzero vola ai massimi da oltre 10 anni


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza