Settembre avanza. E con lui, avanza il countdown verso le Olimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026. Mancano 147 giorni alla cerimonia inaugurale di San Siro e i lavori per i prossimi Giochi Invernali iniziano a vedere i primi traguardi sui vari territori. A cominciare dal Veneto. In questi giorni, Cortina d’Ampezzo sta ospitando non a caso il Congresso Mondiale della Federazione Internazionale di Bob e Skeleton. Un appuntamento di rilievo, che riunisce ogni anno i delegati delle federazioni nazionali, i membri del comitato esecutivo e i rappresentanti degli impianti da tutto il mondo per delineare strategie, aggiornare i regolamenti e discutere il futuro di queste discipline.

La Federazione Internazionale di Bob e Skeleton a Cortina

Nella prima giornata dei lavori del Congresso, è stato rivolto un forte ringraziamento - tra gli altri - alla Società Simico, al Mit e al vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini, per l’impegno e il sostegno garantiti alla realizzazione delle opere olimpiche, tra cui lo Sliding Centre 'Eugenio Monti'. Un impianto completato in tempi record e già pre-omologato dopo 300 giorni di lavori. Il Congresso di Cortina non rappresenta solo un momento di governance sportiva, ma anche un riconoscimento dell’impegno dell’Italia nel dare nuova vita a un’infrastruttura destinata a diventare un polo d’eccellenza mondiale, aperto anche agli atleti paralimpici e pensato per lasciare una legacy concreta oltre i Giochi.

Buonfiglio e De Sanctis nel cda di Fondazione

L'ultima settimana racconta anche una novità per il consiglio di amministrazione di Fondazione Milano Cortina, che riunitosi pochi giorni fa ha approvato "in applicazione del DL 96/2025, un aggiornamento dello Statuto societario, che prevede la possibilità di estendere la composizione del Consiglio stesso fino a un massimo di 18 membri, al fine di rafforzare ulteriormente la rappresentatività e l’efficacia della governance della Fondazione". Nella stessa seduta, la componente del mondo dello sport ha indicato, quali nuovi membri del Consiglio, i suoi due nuovi rappresentanti: Luciano Buonfiglio, Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), e Marco Giunio De Sanctis, Presidente del Comitato Italiano Paralimpico (CIP).

Una novità commentata così dal presidente di Fondazione Milano Cortina 2026 Giovanni Malagò: "L’ingresso di Luciano Buonfiglio e Marco Giunio De Sanctis nel Consiglio di Amministrazione della Fondazione rappresenta un valore aggiunto di assoluto rilievo. La loro profonda conoscenza del sistema sportivo e la comprovata esperienza istituzionale saranno determinanti nel guidare, con competenza e sensibilità, il percorso verso l’inizio dei Giochi che entra nella sua fase più importante".