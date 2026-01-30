circle x black
Cerca nel sito
 
milanocortina 5.2 v2

Sinner alle Olimpiadi? Jannik 'dribbla' la domanda su Milano Cortina 2026

Dopo la sconfitta contro Djokovic nella semifinale dell'Australian Open, il fuoriclasse azzurro ha parlato dei suoi prossimi impegni

Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
Jannik Sinner - Fotogramma/IPA
30 gennaio 2026 | 17.37
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

Un ruolo per Jannik Sinner nella cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Milano Cortina 2026? Il fuoriclasse azzurro non conferma, in conferenza stampa si limita a dribblare la domanda dopo la sconfitta contro Novak Djokovic nella semifinale dell'Australian Open di oggi, venerdì 30 gennaio. "Io con un ruolo nella cerimonia inaugurale delle prossime Olimpiadi? Ancora non lo so, non lo so ancora" ha detto il numero 2 del ranking Atp, liquidando rapidamente la domanda.

L'azzurro ha anche chiarito quali saranno i suoi prossimi impegni: "Confermato Doha? Sì, sì". L'azzurro prenderà dunque parte all'Atp 500 di Doha, in programma dal 16 al 21 febbraio.

Leggi anche
Riproduzione riservata
© Copyright Adnkronos
Tag
Olimpiadi Milano Cortina Sinner Milano Cortina Milano Cortina 2026
Vedi anche
Salvini: "Togliere i soldi del ponte per gli alluvionati? Assolutamente no" - Video
News to go
Decreto Milleproroghe 2026, riammessi alcuni emendamenti
Maltempo in Sicilia, la situazione a 10 giorni dal ciclone Harry - Videoselfie dalla nostra inviata
Maturità 2026, il ministro Valditara parla delle novità - Video
Bella Ciao e sala stampa occupata, la protesta dell'opposizione contro il convegno sulla remigrazione alla Camera - Video
Roma, non tentato suicidio ma tentata fuga ripresa in diretta Rai - Video
News to go
Dirigenti pubblici senza concorso, ok della Camera
News to go
Università, Italia quarto Paese europeo con 65 atenei
News to go
Bonus mamme 2026: importo, requisiti e scadenze
Bridgerton, al via la quarta stagione: la video intervista al cast
News to go
Ecco i 'giorni della merla', i più freddi dell'anno
Dogane Ue, Freni: "Roma candidatura forte per Euca"


SEGUICI SUI SOCIAL

threads whatsapp linkedin twitter youtube facebook instagram

Previsioni Meteo | Adnkronos
PREVISIONI METEO
A cura di

Mappa Milano-Cortina 2026 | Adnkronos

La mappa delle olimpiadi

ora in
Prima pagina
articoli
in Evidenza