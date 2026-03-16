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Vonn si ritira dopo infortunio a Milano Cortina? La campionessa non ci sta: "Smettetela di dirmi cosa fare"

La fuoriclasse americana torna a parlare dopo l'incidente alle Olimpiadi: "Sono l'unica che può decidere il mio futuro"

Lindsey Vonn - Instagram @lindseyvonn
Lindsey Vonn - Instagram @lindseyvonn
16 marzo 2026 | 16.04
Redazione Adnkronos
LETTURA: 1 minuti

"No, non sono ancora pronta a parlare del mio futuro nello sci. Mi sono concentrata sul recupero dall'infortunio e sul ritorno alla vita normale. Mi sono ritirata da 6 anni e ho una vita fantastica al di fuori dello sci. È stato incredibile tornare al primo posto nella classifica mondiale a 41 anni e stabilire nuovi record nel mio sport, ma alla mia età, sono l'unica che può decidere del mio futuro". Il futuro di Lindsey Vonn è ancora tutto da scrivere. Su X, la fuoriclasse mondiale dello sci alpino non ha dato certezze relativamente alle possibilità di ritiro dopo il bruttissimo infortunio alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

"Non ho bisogno del permesso di nessuno - ha detto la campionessa americana - per fare ciò che mi rende felice. Forse significa tornare a gareggiare, forse no. Solo il tempo lo dirà. Per favore, smettetela di dirmi cosa dovrei o non dovrei do. Vi farò sapere quando avrò deciso".

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Milano Cortina Lindsey Vonn Milano Cortina 2026 infortunio vonn
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