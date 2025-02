60 anni di K-Way, a Milano mostra esplora lato poetico quotidianità

Si chiama ‘In Y/Our Life - the hidden side of everyday things’ il progetto che celebra i 60 anni di K- Way e che inaugurerà il 25 febbraio prossimo presso il Museo della Permanente di Milano. Curata da Nova Express e Gianluigi Ricuperati, la mostra si terrà durante la Milano Fashion Week, dove K-Way presenterà inoltre la sua nuova collezione con una sfilata dedicata. Nel 1965, il brand ha rivoluzionato i guardaroba di tutto il mondo, trasformando il suo nome in un punto di riferimento nell’abbigliamento antipioggia e antivento: un oggetto che ha presto conquistato la vita di migliaia di persone, diventando un must-have per le giornate di pioggia, al pari di un ombrello, ma ancora più comodo e pratico. Pur evolvendosi, negli anni è rimasto un indumento fedele a sé stesso, classico e al tempo stesso contemporaneo, tecnologico ma soprattutto funzionale. Un’icona, insomma, un elemento imprescindibile nel quotidiano di tutti.

Per celebrare questo anniversario, K-Way ha scelto di coinvolgere altri brand iconici i cui prodotti sono entrati a far parte della vita di tutti i giorni. È così che nasce ‘In Y/Our Life’, una mostra globale multidisciplinare che ha l’intento di esplorare la poeticità del quotidiano, un viaggio che trasforma parole in immagini e immagini in idee, raccontando come semplici oggetti decorano e danno forma alla nostra vita. I marchi che K-Way ha scelto come partner per questo progetto, titolari di prodotti iconici che da decenni affascinano un pubblico globale, sono: Bic, Borotalco, Borsalino, Chupa Chups, Bialetti, Moleskine, Pongo, Polaroid, Post-it, Rollerblade, Scotch.

K-Way, da sempre impegnato nella promozione dell’arte contemporanea, dell’innovazione e della creatività, celebra i suoi 60 anni abbracciando questi stessi valori. Così il brand spalanca le porte alla creatività e all’arte contemporanea, coinvolgendo alcune tra le menti più brillanti della scena internazionale per reimmaginare la nostra quotidianità. Gli artisti coinvolti nel progetto sono: Francesca Casale, Serafin Gerber, Agostino Iacurci, Koo Jeong-A, Eva Jospin, Masha Leonenko, Tomáš Libertíny, Andrea Magnani, Emiliano Ponzi, Luisa Rabbia, Leanne Shapton, Patricia Urquiola, Olimpia Zagnoli.

Un approfondimento culturale che guiderà il pubblico in un viaggio emozionante, esplorando l’evoluzione di marchi senza tempo e offrendo una visione autentica e coinvolgente del loro impatto culturale e commerciale. Nei mesi successivi, la mostra proseguirà il suo viaggio globale, aprendo in occasione di alcune art-week più rilevanti del panorama culturale globale: Photo London a maggio, Frieze Seoul a settembre e Art Basel Paris a ottobre. ‘In Y/Our Life’ si articolerà in tre sezioni distinte. La prima, intitolata ‘Happy when it rains’, è dedicata ai 60 anni di K-Way: un viaggio affascinante attraverso l’archivio storico del brand, dove oggetti originali e pezzi iconici raccontano decenni di innovazione e cambiamento.

Dai primi impermeabili K-Way alle sue evoluzioni più moderne, il brand che ha reso l’antipioggia impacchettabile e richiudibile ha selezionato sessanta pezzi di archivio che raccontano la storia di questo capo iconico. Un percorso attraverso oggetti che rappresentano un tassello essenziale di sessant’anni di storia e innovazione. La seconda sezione, ‘Everyday Icons’, attraversa l'archivio dei marchi partner, offrendo un affascinante viaggio tra design e innovazioni. Vengono esposti prototipi, pubblicità, oggetti storici, video e testimonianze tangibili della creatività e dell'evoluzione dei brand partner.

Nella terza sezione, chiamata proprio In ‘Y/Our Life’ in quanto cuore pulsante del progetto, attraverso opere, installazioni, invenzioni e racconti ispirati ai valori e al Dna dei marchi iconici, i 13 artisti provenienti da tutto il mondo esplorano il lato nascosto del quotidiano, offrendo una reinterpretazione unica e visionaria degli oggetti simbolo dei brand partner. Oltre all’attività espositiva, ‘In Y/Our Life’ presenterà un programma di talk, workshop e attività, coinvolgendo protagonisti del panorama culturale contemporaneo.