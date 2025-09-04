Le super top piangono la scomparsa di Giorgio Armani. Dai volti storici degli anni '90, come Cindy Crawford, Carla Bruni e Linda Evangelista, a Irina Shyk, le modelle si stringono attorno alla famiglia dello stilista, ricordandolo con dei post su Instagram. "Il Signor Armani è stato un faro di talento, visione ed eleganza - scrive Linda Evangelista -. Il maestro della moda. Sono piena di gratitudine per averlo conosciuto e lavorato con lui, è sempre stata una gioia e un onore. Un saluto a tutta la famiglia". Anche Cindy Crawford, legata sentimentalmente negli anni '90 all'attore Richard Gere, l'uomo Armani per eccellenza, ricorda 'Re Giorgio' come "un vero maestro", postando una foto che la ritrae insieme a lui con le colleghe Linda Evangelista e Naomi Campbell. "Ho il cuore spezzato nell'apprendere della scomparsa di una leggenda" dice l'ex top.

"Oggi è un giorno molto triste - sottolinea la russa Irina Shayk -. Giorgio Armani eri un vero genio e un animo gentile. Mi sento fortunata ad aver lavorato con te. Grazie per avermi insegnato eleganza e stile. Sarai sempre ricordato". Anche Naomi Campbell, in un lunghissimo post spende delle parole di stima e gratitudine nei confronti dello stilista: "Oggi abbiamo perso un vero visionario. Uomo di poche parole, ma d'azione. La sua passione era incrollabile, la sua precisione ineguagliabile dal modo in cui tagliava la stoffa al modo in cui assemblava i colori, da come ci immaginava modelle dalla testa ai piedi, fino all'ultima ciocca di capelli. Giorgio Armani era un perfezionista nel vero senso della parola".

Per Naomi, "vederlo al lavoro significava guardare un maestro nella sua arte. Non ci ha mai permesso di alterare un dettaglio, non i capelli, non il colore delle labbra: tutto doveva rimanere come lui lo aveva immaginato. Non credeva alla parola 'supermodelle', ricordandoci invece che eravamo semplicemente numeri, 58, 59, 60. Quella lezione mi ha insegnato a non credere mai all'hype, ma a concentrarmi sull'incarnare la sua visione quando camminavo nei suoi abiti".

Anche la super top tedesca, Claudia Schiffer, pubblica sui social delle immagini che la ritraggono insieme allo stilista, e poi, giovanissima, sulle passerelle di Armani: "Che tristezza sentire della perdita di una vera leggenda. Giorgio Armani era più di un visionario, era un maestro ell'eleganza. Porterò con me la sua eredità e mi sentirò sempre privilegiata per aver lavorato con lui. Riposa in pace". Gli dedica un 'arrivederci' Carla Bruni, altro nome storico e icona delle passerelle mondiali: "Grazie per questi anni di splendore ed eleganza, per la delicatezza, la purezza e la magica semplicità che ha offerto alla moda italiana e mondiale. Grazie anche per la sua gentilezza. E' stato un onore lavorare per lei".