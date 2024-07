Arte e Fashion di Benito Macerata, 18 luglio a Forte dei Marmi opere dedicate ad Alpemare di Bocelli

Il 2024 per l’artista marchigiano Benito Macerata (già fashion designer per alcuni brand della moda italiani ed internazionali) si può definire senza alcun dubbio un anno di grazia. Iniziato a Dubai con l’esposizione di opere presso la Galleria Oblong e proseguito a maggio con una presentazione alla prestigiosa Columbus Citizens Foundation di New York dove Macerata ha raccontato la sua storia davanti ad una platea interessata di italoamericani che hanno anche potuto apprezzare alcuni suoi dipinti ed oggetti decorati, giovedì 18 luglio raggiungerà un altro traguardo ambizioso con la realizzazione di un grande evento presso lo Stabilimento Balneare Alpemare di Forte dei Marmi, recentemente eletto “il più esclusivo beach club d’Italia”. Grazie alla gentile ospitalità della famiglia Bocelli, l’artista potrà esporre le sue opere contando su un parterre internazionale di altissimo livello.

Grazie alla collaborazione con M Mode, Benito Macerata porterà nove “opere prime” tutte dedicate al mare e coglierà l’occasione per lanciare una linea di abbigliamento ed accessori per l’estate in esclusiva “Alpemare by Benito Macerata” che prevede una t-shirt (nei colori Tiffany e bianco), un costume da bagno maschile, una pochette ed un porta carte di credito in pelle (questi ultimi prodotti da artigiani pellai marchigiani). Prevista la presenza di numerosi esperti collezionisti d’arte oltre a molti ospiti del mondo della moda e del giornalismo.