Sicurezza e Intelligenza Artificiale: Il Futuro del Business con Asus ExpertBook P

"Grazie a una rete di partner certificati che coprono tutto il territorio europeo, offriamo alle aziende un servizio di riparazione in garanzia Next Business Day in tutta Europa e un servizio che protegge i dispositivi dai danni accidentali fino a cinque anni, fornendo così all'utente finale la massima sicurezza nell'utilizzo del dispositivo.". Così Andrea Galli, Large Account Team Manager di Asus Italia