Donald Trump pensa di portare Russia e Ucraina alla pace. Vladimir Putin, però, non ha ridimensionato i suoi obiettivi nella guerra in corso da 3 anni. Il presidente russo non ha di fatto accolto la proposta di tregua integrale. Il sì al cessate il fuoco per le infrastrutture energetiche e per il Mar Nero non ha fermato le ostilità: la guerra continua, con attacchi quotidiani.

Mosca non ha modificato la propria rotta rispetto all'inizio del conflitto, come evidenzia l'analisi condotta dal Moscow Times sulla base delle informazioni e delle valutazioni di due diplomatici e di una terza fonte vicina al Cremlino.

Putin continua a mirare ad un cambio di regime a Kiev, con l'uscita di scena di Volodymyr Zelensky, ripetutamente definito 'illegittimo' visto il rinvio delle elezioni presidenziali. L'Ucraina, secondo il quadro delineato dall'Economist, potrebbe andare al voto in estate. L'organizzazione di elezioni è estremamente complessa e l'iter richiede mesi. Nel frattempo, la Russia non sembra intenzionata a rinunciare all'idea di trasformare l'Ucraina in una Bielorussia 2.0, dipendente da Mosca.

Al di là delle aspirazioni di Putin, sembra più realistico l'obiettivo che prevede di mantenere il controllo delle 4 regioni parzialmente occupate (Luhansk, Donetsk, Zaporizhzhia e Kherson) per condizionare e limitare l'indipendenza politica e militare di Kiev.

Zelensky ostacolo per Putin

Al momento, gli sforzi di Mosca mirano a screditare la figura di Zelensky agli occhi di Trump. "Zelensky non intende fare concessioni territoriali, dobbiamo risolvere il problema alla radice e fare in modo che se ne vada", le parole di una fonte vicina al Cremlino. "Ha sfidato Putin, uno dei nostri obiettivi è che non guidi più l'Ucraina: sosteniamo metodicamente la tesi della sua illegittimità e della necessità di elezioni", prosegue.

Il Cremlino è convinto che Zelensky non otterrà un nuovo mandato e lavora per convincere gli Stati Uniti sull'opportunità di un avvicendamento a Kiev. Se l'Ucraina ottenesse la tregua nelle prossime settimane, le chance di Zelensky di ottenere la rielezione sarebbero destinate ad aumentare. Per questo, secondo un diplomatico russo, Putin non farà concessioni nel processo negoziale: "Ogni concessione sarebbe un regalo a Zelensky, non a Trump. E questo è inaccettabile".