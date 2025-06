Axept per il Pride Month lancia sneaker in edizione limitata

Per il Pride Month 2025, Axept, il brand italiano di sneaker mismatch e genderless presenta una limited edition. Un inno al coraggio di essere se stessi e alla forza dell’incontro. La campagna corale a sostegno dell’inclusione, è stata realizzata attraverso una sinergia valoriale con Mix Milano Aps, associazione di promozione sociale e punto di riferimento nel panorama culturale queer italiano grazie al MiX Festival Internazionale di Cinema Lgbtq+ e Cultura Queer.

Nel mese in cui celebra il suo primo anno di vita – il brand mette in atto, da giugno a settembre, un programma di attivazioni culturali e valoriali pensate per mantenere viva la conversazione sui diritti, sulla visibilità e sull’inclusività, anche quando le luci del Pride sembrano spegnersi. Le sneaker limited edition realizzate da Axept si presentano come una celebrazione visiva e tattile dei valori che animano la comunità Lgbtqia+ - i medesimi su cui Axept ha costruito la propria visione sin dal primo giorno. Fondata su una combinazione di design innovativo e impegnosociale, il brand nasce per superare i confini del fashion e diventare veicolo di trasformazione culturale e sociale.

La limited sarà accompagnata dal contributo visivo dell’artista Fabio Orioli, unendo così moda, arte e impegno sociale. Le illustrazioni create da Orioli affiancheranno il lancio della sneaker Pride. Il tutto prenderà vita durante la parata del 28 giugno a Milano, con un’attività di customizzazione esclusiva presso Casa Axept e la successiva partecipazione alla manifestazione. Da luglio, il servizio di customizzazione continuerà online, con la possibilità di rendere ogni paio davvero unico grazie all’intervento diretto dell’artista: ogni sneaker potrà essere trasformata in un’opera su misura.

Parallelamente, Axept lancerà sui propri social media un format video editoriale con interviste a voci attive e alleate della comunità Lgbtqia+, raccontando la forza dell’espressione individuale e del coraggio quotidiano. Il percorso, infine, culminerà a settembre durante il MiX Festival (dal 18 al 21 settembre), con il patrocinio dell’evento ed un presidio diretto dello stesso. Parte del ricavato delle vendite sarà devoluto a sostegno delle attività culturali di MIX Milano Aps, trasformando ogni acquisto in un gesto di partecipazione consapevole.