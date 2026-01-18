Brioni, un Grand Tour italiano tra eleganza e modernità

Per l’autunno-inverno 2026-27 Brioni immagina il guardaroba maschile come un viaggio. Un Grand Tour intimo, che attraversa luoghi simbolici cari alla maison e li trasforma in stati d’animo, traducendoli in uno stile pensato per accompagnare l’uomo contemporaneo in ogni momento della giornata. Tradizione e creatività si incontrano in una collezione H24 dalla naturale morbidezza, cifra distintiva di Brioni. Dalla sala riunioni al red carpet, fino alle escursioni in montagna, il racconto è unitario e coerente, attraversato da una sobrietà elegante e da un tocco di romanticismo appena accennato. Una visione che rinnova, stagione dopo stagione, i codici della maison, forte di oltre ottant’anni di storia, dei tagli iconici e di una leggerezza sartoriale riletta in chiave contemporanea. La ricerca sui materiali resta centrale. Tessuti esclusivi come cashmere, vicuña, lana, seta e cotone definiscono il guardaroba, mentre la palette cromatica si ispira alle tonalità calde del tramonto e della pietra romana.

Accenti di melanzana, rosa antico, verde pavone, bordeaux e mirtillo arricchiscono la narrazione, bilanciati da una gamma di grigi, dal fumo ai riflessi metallici, che evocano un rigore urbano dall’impronta architettonica. Formale e informale dialogano con naturalezza. Il completo sartoriale da ufficio si abbina a una giacca militare e a una cravatta in maglia; il casual viene elevato dal motivo Principe di Galles; sartoria e denim si contaminano senza forzature. È in questo equilibrio che Brioni definisce una nuova idea di power dressing contemporaneo, basata su nonchalance e understatement magnetico. I completi doppiopetto e le versioni spezzate, proposte in diverse combinazioni cromatiche, si indossano con camicie o leggeri sotto giacca in cashmere, abbinati a pantaloni dal taglio morbido che privilegiano il comfort senza rinunciare alla forma. Un guardaroba fluido, pensato per accompagnare il passaggio dal lavoro al weekend con naturalezza.

L’inverno trova espressione in capispalla versatili: cappotti reversibili a tinta unita o a quadri, piumini morbidi e cardigan. Le giacche e i blouson sono in camoscio e in pelle di cervo, con bordi grezzi tinti a mano. Per i momenti di svago in alta quota, la 'Mountain Capsule' unisce innovazione tecnica e costruzioni uniche grazie a materiali come Baby Lacaune e Technical Cashmere. Con il calare della sera, tornano protagonisti lo smoking iconico e la giacca da sera a doppio strato, arricchiti da texture preziose: ricami in micro-paillettes effetto mélange, velluti intensi e jacquard esclusivi. A completare il racconto, gli accessori: borse in pelle ispirate alla forma ottagonale della maison dai bordi arrotondati, e calzature realizzate con cucitura Goodyear.