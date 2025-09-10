Falconeri, Rosie Huntington Whiteley e Jason Statham protagonisti della nuova campagna

Falconeri svela il secondo capitolo della campagna pubblicitaria con Rosie Huntington Whiteley e Jason Statham, protagonisti di un nuovo racconto dedicato all’autunno/inverno 2025. Dopo aver celebrato la bellezza della natura incontaminata e rigogliosa dell’oasi di Comporta, la narrazione si sposta in un luogo intimo: una dimensione familiare, in cui la luce filtra morbida scaldando i colori, i gesti si distendono in un ritmo più rilassato e i capi diventano parte integrante dello spazio. L’obiettivo di Lachlan Bailey, unito allo styling di Geraldine Saglio, ritrae la suggestione della quiete, della materia, del gesto.

Al centro di questa nuova visione, l’iconico Cashmere Ultrafine e il Cashmere Ultrasoft interpretano la stagione con uno stile sobrio, sofisticato e consapevole. La collezione si distingue per un’eleganza discreta, che si esprime attraverso capi dal design raffinato e materiali pregiati, capaci di coniugare comfort e modernità. I capispalla rappresentano il cuore pulsante della proposta: volumi avvolgenti e forme over si intrecciano con tessuti tecnici e fi lati naturali, dando vita a un guardaroba versatile e contemporaneo. Protagonisti della stagione, cappotti reversibili e smanicati con nuovi punti maglia interpretano l’equilibrio perfetto tra estetica e funzionalità. Rosie Huntington - Whiteley e Jason Statham continuano così a rappresentare il mondo di Falconeri: un racconto di stile, dove la qualità delle materie prime e la cura dei dettagli riflettono l’eccellenza manifatturiera italiana