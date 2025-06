Per la prossima primavera estate il duo creativo dedica la collezione al capo di abbigliamento per la notte, con una passerella finale in strada

Chi ha detto che il pigiama si usa solo in camera? Domenico Dolce e Stefano Gabbana no di certo. Anzi, ne sono più che convinti: “I pigiami sono usciti dal letto” ammettono gli stilisti, che per la prossima primavera-estate dedicata all’uomo hanno immaginato una collezione dove il capo di abbigliamento solitamente confinato tra quattro mura, si prende il centro della scena. Novantatré look e un messaggio chiaro: la comodità non esclude il fascino, al contrario, questi due elementi possono essere conciliabili. Pezzo cult già rivisitato dal duo creativo negli anni ’90, il pigiama torna protagonista sulla passerella di Dolce&Gabbana, diventando manifesto di uno stile raffinato e disinvolto, in grado di muoversi tra la sensualità da camera e la frenesia metropolitana.

Simbolo di lusso ostentato anche in strada in alcune culture asiatiche, oggi il pigiama si porta sotto al trench destrutturato, alle giacche in pelle anni Ottanta, abbinato ai pullover XL o ai completi sartoriali. In passerella escono sulle note della sinfonia n.5 di Beethoven, stropicciati ad arte, e portati slacciati sotto soprabiti animalier o in versione spezzata e ancora, accostati a pantaloni dalle linee baggy. La parola d’ordine è leggerezza: quella del cotone jacquard, delle righe verticali, dei tagli morbidi e fluidi, delle palette sobrie ma sofisticate che spaziano dal beige al celeste, dal panna al verde, passando per l’iconico nero Dolce&Gabbana, il rosa e le stampe a pois e animalier.

Nell’immaginario Dolce&Gabbana, il pigiama è cosmopolita: si indossa di giorno, si mescola ai codici street e la sera si arricchisce di ricami brillanti, cristalli e dettagli couture. E sono proprio i modelli, moderni dandy, a invadere le strade milanesi, in viale Piave, subito dopo la sfilata, trasformando i set da notte in look da red carpet, come era già accaduto nella scorsa stagione per la collezione donna. Non mancano gli accessori a impreziosire ogni uscita: collane con pietre colorate, rosari e spille da colletto.

Gli occhiali da sole rievocano epoche passate con twist moderno, mentre le borse Sicily in formato oversize, clutch e beauty bag richiamano il sacchetto di cotone coordinato al pigiama. Ai piedi, sneakers, ciabatte in spugna e slide fur-free completano il mood rilassato della collezione. In prima fila ad applaudire una squadra di nomi noti e volti globali: dagli attori Theo James, Jung Hae-in, Lucien Laviscount, Evan Mock, Michele Morrone e Joao Guilherme, ai cantanti Villabanks ed Elevator Boys, fino ai giocatori Nba Gabe Vincent e Jaren Jackson. Un cast internazionale pronto a interpretare la nuova grammatica del relax firmata D&G.

Se un tempo indossare il pigiama fuori casa era provocazione da rockstar, oggi è una scelta di stile sofisticata. Dolce e Gabbana lo sanno: il nightwear può diventare daywear senza per questo perdere un briciolo del suo fascino. (di Federica Mochi)