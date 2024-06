Luxury Jersey premia giovani talenti a Ied Avant Défilé 2024

Luxury Jersey, azienda fondata nel 2011 da Federico Boselli (figlio di Mario Boselli, presidente onorario della Camera della Moda Italiana) e specializzata nella realizzazione di tessuti a maglia di fibre nobili, conferirà uno dei tre premi ai giovani talenti della moda di domani allo Ied Avant Défilé 2024, l’evento graduate della Scuola di Moda Ied Milano – patrocinato da Comune di Milano e Camera Nazionale della Moda Italiana. I giovani protagonisti, selezionati tra i migliori diplomandi dell’anno accademico in corso, mostreranno le loro collezioni di tesi in una cornice di racconto personale e collettiva al contempo, attraverso 10 installazioni statiche e momenti di performance live ripetuti, in cui gli outfit prendono vita. Diverse le tematiche che i progetti affrontano, accomunati dal potere altamente espressivo attribuito all’abito, che si traduce talora nella rottura con il passato e l’infanzia talora nell’esaltazione del legame con la famiglia e i luoghi di origine, spesso fonte di ispirazione per i progetti.

Mercoledì 26 giugno, dalle 12 alle 21, e giovedì 27 dalle 12 alle 18, tutto il pubblico è invitato a entrare liberamente negli spazi di Palazzo Giureconsulti: ogni 45 minuti una sfilata a turno, dove le 10 collezioni prenderanno vita attraversando lo spazio interno e il loggiato del palazzo cinquecentesco. Si viene a creare così un dialogo visivo ed emozionale con il pubblico, chiamato ad esprimere la propria preferenza sui tre progetti ritenuti migliori per arrivare ad assegnare - al termine della due giorni, giovedì 27 giugno - un premio della stampa, una copertura editoriale in collaborazione con il magazine Cap 74024, del Fashion System, una fornitura di materiali e un assegno a supporto della carriera offerti dall’azienda Luxury Jersey e del Pubblico, la partecipazione del vincitore o della vincitrice ai fashion show cui Ied parteciperà a livello nazionale e internazionale.

“È noto che la moda Italiana è sempre stata connotata da grande creatività, cura del dettaglio ed artigianalità - commenta Federico Boselli, ceo Luxury Jersey -. Lo Ied, radicato in questa fertile filiera, rappresenta un trampolino di lancio per questi giovani, che hanno appreso, grazie ad una preparazione data da insegnati di eccellente profilo, non solo le nozioni base che muovono la moda, ma soprattutto i dettagli che fanno la differenza e che hanno portato la moda Italiana ad essere una eccellenza nel mondo. Anche in questa occasione Luxury Jersey ha contribuito con la fornitura dei suoi tessuti a maglia alla presentazione di fine anno degli studenti dello Ied. Siamo particolarmente orgogliosi di poter contribuire allo sviluppo della creatività di questi giovani talenti, che tanto potranno dare alla moda e contribuire allo sviluppo dell’intero fashion system in futuro". Tra i vari studenti-designer che hanno creato questi capi, conclude, "abbiamo deciso di premiare con il 'best project awarded by the fashion system', lo studente o la studentessa più meritevole dal punto di vista della creatività. Auguriamo a lui/lei ed a tutti gli altri giovani designer un futuro pieno di soddisfazioni e meritati successi".