Moorer, nuova partnership con 1000 Miglia

Moorer, brand luxury che propone total look maschili e femminili, ifirma una nuova partnership con 1000 Miglia, impresa che si occupa di organizzare uno degli eventi automobilistici più prestigiosi al mondo. A partire dal 2024, Moorer sposa l'eccellenza del pioneristico marchio, iniziando, in prima battuta, a sostenere l'evento Coppa delle Alpi - Il Grande Viaggio Alpino, manifestazione che ha visto coinvolte 40 auto classiche immergersi in un'esperienza unica attraverso le maestose Alpi, testimoniando la passione per la tradizione e l'eleganza che lega entrambe le realtà.

Oggi, la partnership prosegue con l'edizione 2024 di 1000 Miglia, evocazione storica della corsa di velocità svoltasi dal 1927 al 1957, che si configura attualmente come gara di regolarità unica nel suo genere. La manifestazione si svolgerà dall'11 al 15 giugno prossimo e vedrà le strade d'Italia diventare teatro di un'avventura da Brescia a Roma e ritorno, in un percorso di storia e bellezza. Il brand di abbigliamento di lusso, in occasione della Coppa delle Alpi, ha preparato un regalo per tutti i partecipanti: un gilet disponibile sia in versione femminile che maschile. Inoltre, per la gara 1000 Miglia, sarà previsto un omaggio riservato a un gruppo selezionato di equipaggi, un pensiero in grado di unire l'eleganza senza tempo del brand alla praticità e alla resistenza necessarie per affrontare ogni sfida lungo il percorso.