Alpine si prepara a un momento storico: il 27 maggio 2025, in occasione del 70° anniversario del marchio, sarà svelata la nuova A390. Si tratta di una sport fastback 100% elettrica che promette emozioni forti e un’identità visiva inconfondibile. Frutto dell’ingegneria francese, il modello unisce prestazioni elevate e design audace, incarnando appieno la visione Alpine del futuro.

La Alpine A390 è il secondo modello del “Dream Garage” elettrico e sarà in grado di accogliere cinque passeggeri. Il design riprende all’85% le linee della concept A390 Beta, che aveva debuttato al Salone di Parigi nel 2024, mantenendo proporzioni slanciate e un linguaggio stilistico tipicamente Alpine.

Un nuovo capitolo per Alpine: la A390 inaugura l’era elettrica ad alte prestazioni

Le prestazioni sono affidate a tre motori elettrici, affiancati da un sofisticato sistema di torque vectoring attivo, Alpine Active Torque Vectoring, e da una gestione dinamica che prevede ben cinque modalità di guida. Ogni dettaglio della vettura è pensato per esaltare la connessione tra uomo e macchina.

All'interno dell’abitacolo, l’atmosfera è immersiva e tecnologica. I display adottano un’inedita interfaccia Alpine Telemetrics, mentre la firma acustica è affidata a un impianto audio a 13 altoparlanti sviluppato in collaborazione con Devialet, specialista francese del suono high-end.

Un’esclusiva è riservata ai clienti più veloci: chi acquisterà la vettura durante il programma “ Alpine A390 Première ” avrà accesso anticipato rispetto all’apertura ufficiale degli ordini. In omaggio, un set di cuffie Devialet x Alpine in edizione limitata, per vivere un’esperienza sonora coerente con quella dell’abitacolo della vettura.