Domani parte la nuova esposizione, " Motori Capitale " dedicata alle automobili, alle moto e a ogni altro mezzo di trasporto storico, in programma da sabato 21 a domenica 22 settembre alla Nuova Fiera di Roma.

Automobile Club Roma e ACI Storico sono tra i protagonisti di questa manifestazione, nel corso della intera manifestazione, potranno ammirare vetture storiche straordinarie come il Bisiluro TARF I del 1948 progettato e realizzato da Piero Taruffi; la ARS1 “Bella di Roma” del 1962; la Cadillac del 1932 protagonista del film “L’ultimo imperatore” di Bernardo Bertolucci; la Packard del 1948 utilizzata nel film di Ettore Scola “C’eravamo tanto amati”; la Lancia Flaminia Sport Zagato posseduta da Marcello Mastroianni; la Chevrolet Corvette Sting Ray del 1962 appartenuta a Mike Bongiorno e la Porsche 911 “AutOpera”.

Il Presidente dell’Automobile Club d’Italia e di ACI Storico, Angelo Sticchi Damiani, ha dichiarato: "Il motorismo storico rappresenta un elemento essenziale del patrimonio culturale italiano, incarnando valori di eccellenza, innovazione e passione che hanno contribuito a definire l’identità del nostro Paese. Questa forte connessione tra il mondo dei veicoli storici e la nostra storia trova una delle sue espressioni più vivide nella Città di Roma. Proprio in celebrazione di questo profondo legame - sottolinea - l’Automobile Club d’Italia, in sinergia con ACI Storico e AC Roma, ha da subito sostenuto con convinzione l’evento “Motori Capitale”, con l’obiettivo di trasmettere la memoria storica e culturale di queste opere d’arte”.

“L’Automobile Club Roma, che fin dalla sua costituzione nel 1922 ha accompagnato e promosso lo sviluppo del motorismo nella Capitale - sottolinea Giuseppina Fusco, Presidente dell’Automobile Club Roma – ha colto l’opportunità dell’evento “Motori Capitale” per far rivivere ai romani la passione per le auto d’epoca, con una mostra che testimonia il valore storico, artistico e culturale di veicoli che hanno fatto la storia dell’automobilismo. Un patrimonio da salvaguardare e da trasmettere alle nuove generazioni."