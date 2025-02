Bugatti ridefinisce il concetto di strumentazione di bordo con la Tourbillon, la sua nuova hypercar di lusso. Al posto di un comune display digitale, il conducente avrà davanti un autentico orologio svizzero meccanico, realizzato dalla prestigiosa azienda Concepto. Questo strumento di precisione, posizionato dietro il volante, è reso possibile grazie ai motori passo-passo Faulhaber, incaricati di convertire i segnali elettronici in movimenti meccanici precisi.

La Bugatti Tourbillon è attesa per il 2026

Una vera hypercar dalle prestazioni straordinarie: velocità massima di 446 km/h, accelerazione da 0 a 200 km/h in meno di 5 secondi e un prezzo di 3,8 milioni di euro. Il suo sistema di trasmissione combina un V16 aspirato con motori elettrici e una trasmissione a doppia frizione a otto velocità.

L’ispirazione per il nome Tourbillon proviene dall’orologeria di alta gamma e dall’invenzione di Abraham Louis Breguet. Concepto, leader nel settore, ha sviluppato da zero un movimento meccanico con 600 componenti, adattando le sue macchine per la produzione di parti fino all’80% più grandi del normale.

Il cuore del sistema è rappresentato dagli otto motori Faulhaber, progettati per operare in condizioni estreme, da -30°C a +120°C, garantendo reattività immediata, precisione assoluta e affidabilità nel tempo.

Durante i test, i “motori” hanno dimostrato prestazioni eccellenti, superando prove di vibrazione e resistenza termica. Faulhaber continua ora l’ottimizzazione del sistema affinché il tachimetro meccanico della Bugatti Tourbillon sia perfetto per il lancio ufficiale.

Questa innovazione rappresenta un connubio unico tra tecnologia automobilistica ed eccellenza orologiera svizzera, portando l’esperienza di guida a un livello senza precedenti.